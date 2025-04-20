主權基金話題》央行：建議專法規範 不宜撥用外匯存底

央行表示對於成立主權基金向來持開放態度，但建議主權基金的設立應以專法規範；主權基金的性質與央行法定職權不符，也不宜由央行主管。圖為央行總裁楊金龍。（資料照）

中央銀行對於成立主權基金向來持開放態度，但建議主權基金的設立應以專法規範；主權基金的性質與央行法定職權不符，也不宜由央行主管；而資金來源應由政府統籌規劃，可向外匯存底「買」或「借」，不應直接無償撥用。

二○二三年有立法委員提案修改央行法，要求央行提撥外匯存底十％成立主權財富基金、並擔任主管機關；當時財委會曾召開公聽會，多數專家學者與相關部會代表多支持由政府制定專法設立主權基金，以免影響央行貨幣政策獨立性。

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央行總裁楊金龍也多次表示，已開發國家設立主權財富基金，多以專法規範，還沒有以央行法規範者，且主權財富基金追求高報酬，與用於調節國際收支、穩定金融及外匯市場的外匯存底性質與功能皆不同。

央行認為，台灣若要成立主權財富基金，應先思考定位、須參考何種模式，以及能否達成預定目的；只修正央行法並不適合，而是應該循序漸進，另由政府制定專法，逐步建立主權財富基金，才是負責任的做法。

（記者陳梅英）

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