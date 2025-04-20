主權基金話題》政院秘書長龔明鑫：確定設立目的 尋求各界共識

行政院秘書長龔明鑫表示，台灣若要設立主權基金，需先確定設立目的，並尋求各界共識。（資料照）

記者鍾麗華／專題報導

美國總統川普上任後宣示，一年內要成立主權基金，做為助攻美國經濟發展的新工具，對於賴政府上台後是否評估設立主權基金？行政院秘書長龔明鑫表示，政府已歷經多次討論，重點包括設立目的、資金來源、運作模式等；台灣若要設立主權基金，需先確定設立目的，並尋求各界共識。而調整國發基金、國家級投資公司機制，是可思考的方向。

調整國發基金 或是思考方向

龔明鑫指出，綜觀國際經驗，各國成立主權基金有其設立的背景與目的，或有希望透過財務操作累積更多財富，以促進經濟社會的平穩發展，或有希望透過策略性投資，發展關鍵性產業，甚至進行海外戰略佈局。

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他舉例，新加坡政府投資公司（GIC）是為增進中央公積金及外匯存底的長期穩定報酬、挪威政府退休全球基金（GPFG）則為了將石油資產轉換為金融資產以永續經營、韓國政府投資公司（KIC）則以提高外匯存底報酬率及扶持金融相關產業發展為目的。

至於中國投資有限責任公司（CIC）除著眼於創造更高報酬，亦進行具有戰略性的海外直接投資，包括關鍵基礎設施；他強調，台灣若要設立主權基金，需先確定設立目的，並尋求各界共識。

龔明鑫表示，考量各國國情不同，主權基金的設立目的及管理模式也有差異。國發會曾於二○一六年委託研究「我國成立主權基金之可行性」，研究建議短期先以國發基金轉型或匡列額度成立，採官民合資模式直接投資國內有轉型升級需求之企業；中長期在不涉及修法前提下，考慮成立國家級投資公司，進行海外投資。至於財源可透過發行公債或向銀行融資取得。

龔明鑫解釋，考量勞工保險基金、勞工退休基金、國民年金、退休撫卹基金、國發基金等五大基金，各有其設立目的，將五大基金合併成主權基金的合理性有待斟酌。

龔明鑫認為，我國若要設立主權基金，宜參採國際經驗及考量台灣的國情，先確認設立目的、經營管理模式，並制定完善的治理及監理架構，確保營運目標與政策目標一致；調整國發基金或是台杉公司的國家級投資公司機制，達到推動主權基金目的，是可思考的方向。

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