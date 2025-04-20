川普兩大關稅 自中國出口ICT最重170％

一表看懂》川普2.0關稅有2種（製表整理︰財經新聞群組 圖︰路透）

〔記者高嘉和／台北報導〕川普關稅多箭齊發，不僅台商剉咧等、投資人也是一頭霧水。從川普一．○時期的三○一條款，到二．○時期援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）新增的兩波關稅，暫不考慮後續《貿易擴張法》二三二條款調查後，可能對半導體等產品加稅，若以台商自中出口ICT（資通訊）產品到美國，依不同產品別，估算至少新增二十％關稅、最高可達一七○％；相較於台灣、越南、印度或墨西哥等地出貨，中國製（MIC）關稅成本增幅驚人，台商勢必得加速朝向「非中市場」布局。

川普一．○時期的二○一八年三月簽署對中國採行「三○一條款」制裁命令，陸續對中國進口商品課徵七．五％到二十五％不等關稅，範圍除航太、資通訊與機械類及其他與「中國製造二○二五」有關的高科技產品外，也擴及鞋類、紡織品、食品；拜登政府大致延續川普一．○關稅。

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川普二．○登場後，先後透過IEEPA、二三二條款實施多波關稅新政。其中IEEPA由貿易代表署主責，先針對加拿大、墨西哥所有進口產品設定二十五％關稅、對中國加徵十％，後因中國報復，再增加十％、合計二十％；第二波對逾一八○個國家所有產品實施對等關稅，除了十％基礎關稅，對貿易逆差較多五十七國課徵十一％到五十％不等稅率，因中國又展開報復，除中國以外國家暫緩實施九十日、期間課十％基礎關稅，中國則疊加拉高到一四五％（含第一波的二十％）。

由商務部主責的二三二條款國安調查分為三波，包括三月十二日起對鋼鋁產品加徵二十五％關稅；四月三日起對進口汽車加徵二十五％關稅；五月三日起對進口汽車零件加徵二十五％關稅。

經貿官員說明，對等關稅設計有排除條款，以避免與二三二條款出現重複課稅，因此鋼鋁、汽車及汽車零組件就可排除，正進行的藥品、半導體等二三二條款調查也不在其中，先前美國海關及邊境保護局（CBP）公布二十項關稅「豁免」編碼，事實上就是對等關稅原本就排除「未來若課徵二三二國安關稅之產品」。

智慧手機 恐面臨232疊加關稅

某大蘋果供應鏈台廠內部試算，暫不考慮後續二三二條款可能對半導體、消費性電子等產品加稅，光是川普一．○的三○一條款與IEEPA的兩波關稅，中國製造輸美的PCB板、無線耳機、伺服器機櫃、數據線、智慧音樂揚聲器零件等疊加的關稅將達一七○％，電視機達一五六．四％，藍芽音箱與手機零件／手錶零件／無線耳機零件等達一五二．五％，而智慧手機目前雖僅二十％，但也得擔心未來二三二國安調查又疊加關稅。

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