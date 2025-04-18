國巨股票將1拆4 加價收購日本芝浦電子

首季EPS10.77元，國巨看Q2維持成長趨勢。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件龍頭國巨（2327）昨日公布今年首季財報，每股稅後盈餘（EPS）達10.77元，賺超過一個股本，面對第二季營運與美國對等關稅影響，國巨認為在AI與中國電動車的需求帶動下，第二季營收、毛利率、營益率仍將維持小幅成長，且關稅的影響是「可控制」的。

面額變2.5元 稱股價更親民

國巨昨也公告修改每股面額從10元變成2.5元，形同「一拆四」，股價將從目前400多元降至百元左右。

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此外，國巨首季認列與日本芝浦電子收購案相關顧問費用1.26億元，營業利益減少約0.4%，EPS也略減約0.25元。國巨昨也同步公告，收購芝浦電子價格將提高至每股5400日圓（折合台幣約1230元），相較前次收購價4300日圓調高逾25%，也較競爭對手美蓓亞三美（Minebea）的4500日圓高出不少，由於需再多拿出約40億元台幣，國巨也宣布發行不超過200億元的無擔保公司債。

展望未來，國巨指出，從首季就可發現通路商庫存水位已回歸健康區間，甚至通路商針對部分品項開始補貨，而AI應用內容提升帶動鉭質電容、積層陶瓷電容與電阻產品持續成長，但磁性元件則因車用需求下滑表現趨緩；至於各國市場表現，國巨看中國汽車市場緩步成長，不過卻因美洲與歐洲表現下滑而抵銷；總歸來看，第二季標準品產能利用率預估由60%成長至65%，特殊品則由70%拉升至75%。

生產分散20國 關稅影響可控

至於法人關切美國對等關稅影響，國巨認為，關稅政策每天、每週都在變，但也不是第一次遇到關稅問題，國巨在超過30個國家經營、將近20個國家進行生產，美國的關稅影響將是可控制的。

受到產品組合優化之故，國巨首季稅後淨利55.3億元、季增49.1%、年增20.5%，EPS來到10.77元，毛利率35.6%、季增2.5個百分點，站上近9季以來高點。

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