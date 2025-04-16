台積一奈米廠覓地 南科四期過頭關

台積電青睞在南科四期投資興建一奈米廠，國科會昨通過南科「沙崙生態科學園區可行性評估」（南科四期）。（資料召）

〔記者洪友芳、楊媛婷／綜合報導〕國科會昨通過南科「沙崙生態科學園區可行性評估」（南科四期）。據了解，晶圓代工龍頭廠台積電雖加碼投資美國千億美元，但在台灣仍持續找地要擴產先進製程，傳出因人工智慧（AI）晶片對下世代的A10（一奈米）產能需求更大，台積電青睞在南科四期投資興建一奈米廠，以其用地面積多達五百公頃來看，業界估計將可蓋十座晶圓廠之多，未來產值將非常驚人。

台積電董事長暨總裁魏哲家上月出席總統府記者會，公開表明今年在台灣要蓋十一個生產線，他還請總統賴清德幫忙多找土地，讓台積電可趕快多蓋廠，因為做AI的客戶全部都來找台積電，要台積電承諾很大的產能數字。

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沙崙生態科學園區 國科會通過可行性評估

南科管理局表示，沙崙生態科學園區於今年一月十五日至二月十四日辦理資訊公開作業，約九成四民眾表達支持意見，可行性評估昨經國科會科學園區發展諮詢會審議通過，將續辦籌設計畫，提報國科會通過後，最後由行政院核定才能推動。

南科管理局強調，有關台積電是否投資設廠，以台積電公告為準；至於向台糖租地的農民權益，除了會有補償金之外，台糖會協助提供其他農地進行異地種植；台積電僅回應，選擇有諸多考量因素，公司以台灣作為主要基地，不排除任何可能。

台積電在先進製程布局以台灣為主，二奈米先進製程分布竹科寶山與高雄；下世代的一．四奈米先進製程規劃於竹科寶山、中科台中園區；一奈米產能需求可望落腳南科四期，預估進入開發階段約為二○二八年間。

為落實賴清德總統推動台灣成為「人工智慧之島」的施政目標，國科會提出「大南方新矽谷」推動方案，以台南沙崙為核心，促成AI產業化、產業AI化來驅動全產業數位轉型，打造台灣成為人工智慧之島。

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