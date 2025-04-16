進口藥若漲價 邱泰源︰可申請調整給付

若進口藥品漲價，藥廠可向健保署申請調整給付價。（資料照）

美國進口的癌症藥品看漲 衛福部會做最好準備

〔記者李文馨、林惠琴／台北報導〕美國總統川普祭出對等關稅政策，預期藥品恐將成下一波加徵關稅對象，外界憂心衝擊台灣健保用藥市場。衛福部長邱泰源昨在立院受訪表示，若進口藥品漲價，藥廠可依規定向健保署申請調整給付價，不會影響藥物進口；他並指出，從美國進口的癌症藥品可能會漲價，衛福部會做最好準備。

媒體詢問，美國藥品擬課關稅，衛福部指健保有因應機制，是否代表要漲價？邱泰源回應，預防勝於治療，因應各種可能會發生的情況，都要妥善準備對人民健康很重要的藥品。

請繼續往下閱讀...

藥價調整、缺藥平台機制 保障用藥充分

邱泰源說，雖然第一波沒有藥品、醫材，但關稅變來變去，還是擔心進口藥會有漲價可能性；不過，「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」第卅四條寫得很清楚，如果有漲價的話，藥廠可做成本分析，並向健保署申請調價，不會影響藥物進口，衛福部會在缺藥部分做最好的準備。

媒體追問，美國進口藥以癌症藥品居多，衛福部如何因應？邱泰源坦言，有可能這部分會漲價，政府會做最好準備，請國人安心，無論是藥價調整因應或缺藥平台靈活性，這兩個機制會來保障國人用藥充分與安全。

健保署長石崇良補充，健保收載一萬多項藥品，從美國輸入藥品一七七項，但占一年藥費支出達十％，會密切關注關稅政策變化，若藥廠因成本上升而申請調整藥價，健保署會視情況積極爭取預算，確保藥品供應無虞。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法