晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-對等關稅因應〉川普祭關稅核彈 中、加反應最激烈

2025/04/14 05:30

加拿大對已經實施的汽車和鋼鋁關稅反應激烈，已對美國約600億美元商品徵收25%關稅。 （法新社）加拿大對已經實施的汽車和鋼鋁關稅反應激烈，已對美國約600億美元商品徵收25%關稅。 （法新社）

編譯盧永山／專題報導

主要國家對美國對等關稅的回應主要國家對美國對等關稅的回應

美國總統川普4月2日宣布對主要貿易夥伴實施10%到50%不等的對等關稅，並於4月9日生效。因稅率高於預期，市場擔憂全球經濟衰退的疑慮升高，導致各國股市崩跌，川普4月9日稍晚宣布，逾75國對等關稅將延後90天實施，期間僅徵收10%關稅，但將中國的關稅進一步提高至125%。

日本官房長官林芳正表示，正面看待川普暫延後實施對等關稅，但仍強烈要求美國重新評估已實施的鋼鋁、汽車關稅，以及對日本的對等關稅。美國先前公布，對日本的對等關稅為24%。

加拿大這次雖然未被美國徵收對等關稅，但在此之前，川普已對進口鋼鋁和汽車徵收關稅，加拿大受到嚴重衝擊。加拿大政府4月3日宣布，將對不符合「美墨加協議」（USMCA）規範的美國製汽車徵收25%關稅。此外，從今年3月起，加拿大已對美國約600億美元商品徵收25%關稅。

川普將中國關稅 提高至125%

美國4月2日宣布對中國徵收34%對等關稅後，中國隨即宣布對美國所有進口商品徵收34%關稅，並針對7種稀土實施出口管制，制裁16家美國企業，並向世貿組織（WTO）提起貿易訴訟。此舉引發川普不滿，4月8日宣布，對中國所有進口商品再加徵50%關稅，使得今年以來對中國的關稅將來到104%。

中國4月9日也予以還擊，宣布將美國所有進口商品加徵50%至84%，並將6家美企列入不可靠實體清單。中國此舉再度激怒川普，在4月9日對等關稅生效後不久，宣布將中國的關稅進一步提高至125%。中國則重申先前說詞，將對美國的關稅戰、貿易戰奉陪到底。

歐盟也對美國的關稅措施隨時準備反制，包括4月9日宣布對美國的鋼鋁關稅實施首波報復性關稅，將對美國總值280億美元進口商品徵收25%關稅，4月15日生效，但剔除引發歐盟內部分歧的美國產波本威士忌酒。

但在美國宣布延後實施對等關稅90天後，歐盟也宣布暫時緩實施上述對美報復性關稅90天。至於是否對美國汽車關稅和對等關稅祭出反制，將再作評估，歐盟也可能對美國大型科技公司實施更嚴格的監管措施。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財