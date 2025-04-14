〈財經週報-對等關稅因應〉川普祭關稅核彈 中、加反應最激烈

加拿大對已經實施的汽車和鋼鋁關稅反應激烈，已對美國約600億美元商品徵收25%關稅。 （法新社）

編譯盧永山／專題報導

主要國家對美國對等關稅的回應

美國總統川普4月2日宣布對主要貿易夥伴實施10%到50%不等的對等關稅，並於4月9日生效。因稅率高於預期，市場擔憂全球經濟衰退的疑慮升高，導致各國股市崩跌，川普4月9日稍晚宣布，逾75國對等關稅將延後90天實施，期間僅徵收10%關稅，但將中國的關稅進一步提高至125%。

日本官房長官林芳正表示，正面看待川普暫延後實施對等關稅，但仍強烈要求美國重新評估已實施的鋼鋁、汽車關稅，以及對日本的對等關稅。美國先前公布，對日本的對等關稅為24%。

請繼續往下閱讀...

加拿大這次雖然未被美國徵收對等關稅，但在此之前，川普已對進口鋼鋁和汽車徵收關稅，加拿大受到嚴重衝擊。加拿大政府4月3日宣布，將對不符合「美墨加協議」（USMCA）規範的美國製汽車徵收25%關稅。此外，從今年3月起，加拿大已對美國約600億美元商品徵收25%關稅。

川普將中國關稅 提高至125%

美國4月2日宣布對中國徵收34%對等關稅後，中國隨即宣布對美國所有進口商品徵收34%關稅，並針對7種稀土實施出口管制，制裁16家美國企業，並向世貿組織（WTO）提起貿易訴訟。此舉引發川普不滿，4月8日宣布，對中國所有進口商品再加徵50%關稅，使得今年以來對中國的關稅將來到104%。

中國4月9日也予以還擊，宣布將美國所有進口商品加徵50%至84%，並將6家美企列入不可靠實體清單。中國此舉再度激怒川普，在4月9日對等關稅生效後不久，宣布將中國的關稅進一步提高至125%。中國則重申先前說詞，將對美國的關稅戰、貿易戰奉陪到底。

歐盟也對美國的關稅措施隨時準備反制，包括4月9日宣布對美國的鋼鋁關稅實施首波報復性關稅，將對美國總值280億美元進口商品徵收25%關稅，4月15日生效，但剔除引發歐盟內部分歧的美國產波本威士忌酒。

但在美國宣布延後實施對等關稅90天後，歐盟也宣布暫時緩實施上述對美報復性關稅90天。至於是否對美國汽車關稅和對等關稅祭出反制，將再作評估，歐盟也可能對美國大型科技公司實施更嚴格的監管措施。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法