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美元指數跌破100關卡 台幣奔2個月新高

2025/04/12 05:30

台股連續兩日大漲，熱錢大舉回流，新台幣兌美元匯率升勢猛烈，最終收在32.705元、升值1.63角，寫近兩個月新高。（中央社資料照）台股連續兩日大漲，熱錢大舉回流，新台幣兌美元匯率升勢猛烈，最終收在32.705元、升值1.63角，寫近兩個月新高。（中央社資料照）

〔記者陳梅英、蘇永耀／台北報導〕美國總統川普對等關稅大轉彎後，台股連續兩日大漲，熱錢大舉回流，加上美元指數大跳水、跌破一○○大關，新台幣兌美元匯率升勢猛烈，昨盤中最高升抵三十二．六六八元、勁揚兩角，中央銀行尾盤調節，最終收在三十二．七○五元、升值一．六三角，匯價連六紅、寫近兩個月新高，並爆出二十八．六四億美元的五個月來最大量。

昨收32.705元 匯價連6紅

累計本週新台幣狂漲三．八三角或一．一七％，週線連二紅，並帶動新台幣今年由貶翻升。

今年匯價已由貶翻升

根據央行統計，美元指數昨暴跌二．六六％，主要非美貨幣大漲，其中日圓單日飆升二．四％最猛、韓元強升一．七一％、新加坡幣勁揚一．三二％、新台幣升值○．五％，連身處暴風圈的人民幣也升值了○．三三％。

今年以來，在聯準會（Fed）利率維持不動下，美元指數大跌八．一五％，創下二○二三年七月以來新低；日圓則升值九．三七％，新幣與韓元分別升值二．七九％與二．四九％，新台幣升值了○．二七％，主要亞幣僅人民幣貶值○．二七％。

匯銀主管表示，美元大舉回落，與川普關稅政策不按牌理出牌有很大關係，市場對於持有美國資產信心下降，導致美債、美元同時遭到拋售；美中兩強對峙，全球經濟前景堪慮，市場預期聯準會降息幅度擴大，使美元更加疲弱。

在美元指數跌破一○○大關後，「美元轉空訊號浮現」，央行恐怕會從阻貶轉為阻升。匯銀主管認為，新台幣突破三十二．八元後，短線轉強，接下來有望往三十二．五元靠攏，惟國際經濟局勢充滿變數，後續動盪可能加大。

央行總裁楊金龍昨在立院答詢時強調，匯率是由市場決定，不是美國說美元貶值就貶值。一旦匯率市場波動太大，央行也會進行調節，有信心維持新台幣匯率穩定。

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