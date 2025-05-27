IC設計新兵意騰6/13掛牌 競拍底價每股297.3元

意騰為ASIC（特殊應用晶片）暨矽智財（IP）廠，今年聯發科（2454）攜手意騰在CES展中宣布將協同合作，為車用、智慧家庭、以及智慧零售市場打造創新AI語音解決方案。（聯發科提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕AI聲學處理及語音識別廠意騰-KY（7749）配合上市前公開承銷，對外競價拍賣3719張，競拍底價297.3元，暫定承銷價330元，競拍期間自5月28日至6月2日，6月4日開標，6月3日至6月5日辦理公開申購，6月9日抽籤，暫定6月13日掛牌。

意騰為ASIC（特殊應用晶片）暨矽智財（IP）廠，今年聯發科（2454）攜手意騰在CES展中宣布將協同合作，為車用、智慧家庭、以及智慧零售市場打造創新AI語音解決方案，雙方合作將致力於提升用戶與汽車及智慧設備的互動體驗，為全球用戶帶來更智慧、安全且直觀的生活方式。

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其中針對智慧家庭市場，雙方共同推出創新的「智慧家庭 AI Hub」；針對智慧零售場景打造的生成式AI解決方案，為智慧零售設備提供生動的虛擬角色介面和自然語言對話功能等，聯發科與意騰不僅把業界領先的AI聲學前處理技術導入至全系列Dimensity Auto智慧座艙平台，同時，也將先進AI解決方案帶入智慧家庭市場和智慧零售產業等多元解決方案中。

展望未來，隨著終端裝置運算力提升，與使用者對互動自然度暨音質要求提高，意騰AI語音技術正加速擴展至手機、車載系統、穿戴裝置與智慧家電等應用。憑藉自研 ASIC 與智財授權雙引擎模式驅動下，意騰未來營運將持續成長，整體而言，營收與獲利表現可望進一步提升。

意騰提供之解決方案應用於三大領域，主要為消費性電子、工控及車用。其中消費性電子為主要營收來源，可細分為耳機相關（TWS IC廠商及歐美耳機品牌大廠IP授權）、遊戲機ASIC、NB/PC品牌商IP授權、手機/平板IP授權、其他（相機、電競PC周邊ASIC）等等。工控與車用方面，主要有對講機、監視器、強固電腦、日系車廠及車用電子大廠之語音相關系統。公司產品終端應用多元化，耳機、NB/PC及遊戲機為近期公司主要成長動能。

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