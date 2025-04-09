工研院數位科技 助產業深度節能

工研院8日攜手27家企業、公協會舉行「ITRI NET ZERO DAY」論壇暨特展。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕工研院昨攜手27家企業、公協會舉行「ITRI NET ZERO DAY」論壇暨特展，工研院長劉文雄表示，面對淨零趨勢，提高能源效率已是重中之重，特展現場展出超過30項創新技術與服務，其中，台灣有高度密集的超商，冷能透過AI管理，可省逾1成電費，目前相關系統已導入3千多家的全家超商、家樂福、統一超商使用。

透過AI管理 助超商省逾1成電費

工研院展示逾30項節能技術，涵蓋氫氨、AI人工智慧及循環再生等應用，包括「沙崙氫應用示範驗證平台」整合氫氨產輸儲用的關鍵技術，目前已有20多家廠商導入使用，是台灣氫氨發展重要驗證基地。

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另外，「冷能需量反應管理系統」也是亮點之一。工研院綠能所智慧控制設備研究室副經理宋鴻均指出，此技術透過AI人工智慧可以找到空調、冷櫃「最佳化」溫度，平均可省電12%，且不僅能降能、減排，還能參加台電的電力交易平台創造收益，未來業主還能發展成為電力聚合商，調度超商電力，參與電力交易的商業模式。

目前國內已有全家、7-11與家樂福等超過3千家連鎖門市導入相關系統，而一套系統設備視門市規模，約10~30萬元不等，平均約2年可回收；三千多家門市每年累計可減少9860萬度電力。

經濟部次長何晉滄也期盼更多工研院研發的技術能進一步導入商業、服務業應用。他提到，國際上已把提升能源效率視為有效的減碳手段，聯合國氣候峰會（COP28）將能源效率提升目標列為每年4%，台灣過去5年能源效率年均改善率達到5.4%，「台灣優於全球目標」。

政府也推動「深度節能推動計畫」，藉由導入能源技術服務業（ESCO）商業模式，並修正產業創新條例，提供企業購置節能減碳設備的投資抵減，加速企業設備汰舊換新。

面對美國新關稅措施挑戰，劉文雄也說，台灣廠商要擺脫價格競爭，走出紅海市場，危機就會變轉機，工研院也會協助產業鏈結全球；研華、復盛等產業代表均認同，提升競爭力與分散市場仍是因應關稅的兩大策略。

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