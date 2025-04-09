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財經青紅燈》停滯性通膨危機進逼？

2025/04/09 05:30

美國總統川普4月2日宣布新一輪關稅政策，目的是為解決貿易逆差，但手法過於簡化，若最終與各國談判無果，美國恐將付出「停滯性通膨」的代價。（美聯社檔案照）美國總統川普4月2日宣布新一輪關稅政策，目的是為解決貿易逆差，但手法過於簡化，若最終與各國談判無果，美國恐將付出「停滯性通膨」的代價。（美聯社檔案照）

美國總統川普4月2日宣布新一輪關稅政策，對全球多數國家加徵10%基準關稅，並對多國加徵17%~49%對等關稅，包括對台灣加徵32%關稅。從白宮的關稅計算方式及應對談判的態度來看，顯然川普政府的目的是為解決貿易逆差，但手法過於粗暴、簡化及偏頗，若最終與各國談判無果，美國恐將付出「停滯性通膨」的代價。至於停滯性通膨危機是否進逼台灣？目前看來，事態還沒有那麼悲觀。

川普向全球丟下「關稅核彈」，對美國貿易順差大的國家被課徵高額關稅，台灣去年晉升美國第六大入超國，對等關稅稅率高達32%。然而，川普政府所謂的貿易逆差，只計算貨品貿易部分，卻不提服務貿易，包括蘋果、微軟、Meta、亞馬遜等美國科技大廠，每年從各國賺取巨額的服務收入，這些服貿順差卻被川普政府忽視，因此，川普對等關稅既不對等、也不公平。

學者專家多認為，川普政府的策略是先喊出高關稅，再等各國來跟美國談判；至於各國的談判籌碼，當然是擴大對美投資及採購。不過，對等關稅將於9日生效，近日美國已出現囤貨潮，加劇物價上漲壓力；即使未來川普願意調降關稅，仍對美國物價造成衝擊。最糟的情況是，各國與美國談判無果，紛紛祭出反制措施，貿易戰將升級，屆時，全球通膨將捲土重來，加上關稅戰衝擊各國經濟，可能引爆停滯性通膨危機。

除了通膨壓力之外，目前美國是台灣最大出口市場，對等關稅若如期且足額實施，勢必衝擊我國出口，進而影響台灣經濟表現。不過，雖然進口消費品可能因關稅而上漲，但川普關稅也會影響需求，導致國際原物料價格下跌，緩解物價上漲壓力；因此，台灣短期應無停滯性通膨疑慮，但對等關稅對經濟的衝擊不可小覷。（鄭琪芳）

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