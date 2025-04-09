廣達、緯創、國巨、東陽 3月營收創新高

廣達觀察美國政府祭出的關稅措施，由於影響層面遍及全球各國，正積極與客戶保持密切聯繫。（資料照）

〔記者方韋傑、張慧雯、王憶紅／綜合報導〕雖有關稅議題干擾，不過廣達（2382）、緯創（3231）、國巨（2327）、東陽（1319）等公司昨公告3月營收皆創單月歷史新高。

廣達因AI伺服器出貨表現強勁，3月營收1925.47億元，月增27.9%、年增89.3%，創下歷史單月新高，首季營收4856.71億元，季增16.3%、年增87.5%，同步寫下歷史單季新猷。

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廣達、緯創 AI伺服器出貨亮眼

廣達觀察，美國對等關稅影響遍及全球各國，正積極與客戶保持密切聯繫，從過去美中貿易戰開打以來，即持續善用全球廠區提供客戶多元選擇，目前AI伺服器已於首季中後期放量出貨，預估第二季將持續增量。

緯創也受惠旗下AI伺服器出貨表現強勁，3月營收1529.85億元，月增48.9%、年增70.3%，創下歷史單月新高，首季營收3464.85億元，季增16.5%、年增45.4%，亦改寫歷史單季新猷。

緯創指出，AI伺服器出貨逐季成長的展望並未改變，而筆電、桌機、顯示器第二季出貨也可望雙位數成長，但仍須留意美國關稅政策的實施情況，目前仍將AI伺服器定調為剛性需求，但三大產品下半年、全年出貨增幅的預估值可能會有變化。

被動元件龍頭國巨3月營收111.01億元、月增13.8%、年增10.8%，創下單月營收歷史新高；首季營收311.04億元、季增3.7%、年增9.1%，創下同期營收歷史新高。

國巨 客戶庫存已漸達健康水平

國巨指出，3月營收較2月增加，主要是當月工作天數回復正常、高階應用動能穩健所致；展望未來，儘管地緣政治不確定性依然存在，但客戶庫存已逐漸達到健康水平，國巨對未來經濟情況相對審慎樂觀，將密切關注全球關稅動態。

汽車零組件廠東陽受惠AM（售後維修）市場暢旺，及OEM新能源車需求帶動，3月合併營收25.52億元，月增1.7%、年增12%，首季營收72.9億元，年增18%，雙創史上新高。

東陽 持續擴廠滿足AM訂單

東陽指出，AM事業持續優化產線以提升出貨量能，並積極擴建新廠，其中台南科工廠積極趕工中，七股科工區5月初動工建廠，而成立30年的美國德州廠，近2年也持續擴廠，滿足AM訂單持續成長的需求。OEM事業將積極發展輕量化產品及智能光電加飾技術，提升市場競爭力。

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