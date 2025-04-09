美商會挺賴 川普不應危及台美互信

美國商會理事長Dan Silver表示，台灣是美國長期可靠的貿易夥伴。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕針對美國總統川普對等關稅措施倒數，台灣美國商會（AmCham Taiwan）昨再發聲明，呼籲美方不應對台灣實施任何危及台美互信的貿易措施；商會敦促美國政策制定者，將台灣排除在近期公布的關稅措施之外，並支持總統賴清德爭取關稅減免。

美國商會表示，就近期台灣遭課徵廣泛關稅之舉表達強烈關切，「本會呼籲川普總統、美國華府政府官員及參眾兩院友台人士，不應對台灣實施任何可能危及美台關係穩定及互信的貿易措施」。

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「台灣是美國長期可靠的貿易夥伴」

對於總統賴清德重申台灣對台美夥伴關係的承諾，包括爭取對等關稅減免及擴大雙方市場對接等訴求，美國商會表達支持。

美國商會理事長Dan Silver表示，台灣是美國長期可靠的貿易夥伴，也一向抱持最大善意處理雙邊貿易失衡，「本會呼籲雙方政府加速談判，以促使該對等關稅降到最低，同時應確保談判過程透明、明確且公平」。

美國商會指出，商會認為台灣多年來致力解決與美國貿易失衡的善意應受到肯定，目前對台灣課徵對等關稅一舉，不僅忽視了台灣致力解決與美國貿易失衡的誠意，更未考量到台灣對台美雙邊經貿夥伴關係的貢獻。

Dan Silver表示，自由且公平的貿易及健全的經濟政策，對提升生產力及可預測性至關重要，並進一步表示，「對本會成員而言，擁有具確定性及穩定性的經商環境，是會員們能有效經營、並促進健全且永續經濟成長之重要基石」。

美國商會呼籲各方秉持台美關係長久以來的互信及合作精神，攜手解決貿易問題，打造奠基於創新、投資及共同成長的未來。

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