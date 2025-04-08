學者反對關稅以牙還牙 中國社科院智庫「被解散」

中國社會科學院經濟研究所六日宣布撤銷社科院公共政策研究中心；在此之前，該中心學者賀濱對中國政府反制美國總統川普「對等關稅」的作法提出批評。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國社會科學院經濟研究所六日宣布撤銷社科院公共政策研究中心；在此之前，該中心學者賀濱對中國政府反制美國總統川普「對等關稅」的作法提出批評。彭博也報導，在北京強力反擊美國後，中國「小粉紅」也開始攻擊呼籲北京對川普貿易要求讓步的相關貼文。

川普宣布九日起對中國進口產品課徵三十四％對等關稅，北京隨後也宣布十日起對美國產品課徵三十四％關稅，並升高稀土出口管制。

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賀濱批反制如打老婆 小粉紅斥指投降論

賀濱發文說：「這是完全錯誤的『反制措施』，相當於『你敢打你老婆，我就打我老婆』；因美國提高關稅是搬石頭砸自己的腳，我們就不應該也砸自己的腳；正確的反制措施是對所有國家的進口商品實施單方零關稅。」

一些中國網友批評該文是「投降論」，六日中國社科院經濟研究所聲明，公共政策研究中心正式撤銷，該中心的官網、平台也關閉，且微信公眾號被註銷。這意味著隨著中心撤銷，該中心特約研究員賀濱也被解僱。

華爾街日報報導，川普對中國課徵三十四％對等關稅令人震驚。彼得森國際經濟研究所（PIIE）高級研究員鮑恩指出，若加上先前兩輪共二十％的關稅，以及川普首任與拜登的關稅，美國對中國產品的平均關稅達七十六％，是川普二○一八年對中國發動第一次貿易戰之前關稅的數十倍。

北京一名資深經濟學家表示，這相當於宣告美國與中國「戰略脫鉤」，而在如此極限施壓的背景下，還能找到談判的途徑嗎？

報導說，中國國家主席習近平原本想與川普進行談判，現在卻做好再打一場貿易戰的準備；北京智庫「中國金融四十人論壇」報告說，川普最新的關稅政策超出市場與政府預期，預估中國對美出口將減少一半以上。

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