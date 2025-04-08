美前財長桑默斯︰關稅恐致30兆美元經濟損失

美國前財政部長桑默斯表示，川普的新關稅可能造成美國規模三十兆美元的經濟損失。（彭博檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國前財政部長桑默斯呼籲，必須扭轉美國總統川普的關稅措施，否則恐將推高美國通膨，降低經濟成長與消費支出，經濟放緩幾乎已無可避免。他說，合理估計，川普的新關稅可能造成美國規模三十兆美元（約九九二兆台幣）的經濟損失，相當於油價翻倍導致的惡果。

彭博報導，目前擔任哈佛大學教授的桑默斯，六日在社群平台Ｘ發文警告，在川普公布新關稅措施後，美股連續兩個交易日重挫，且未來市場恐出現更多類似震盪。

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美國經濟放緩已無可避免

他寫道，「這是二次世界大戰以來的第四大波動；其他三次分別是一九八七年的全球股災、二○○八年的金融危機，以及新冠疫情爆發，如此規模的暴跌，顯示未來市場恐陷入困境，人們要非常謹慎」。

在川普宣布對五十七個主要貿易夥伴課徵高額對等關稅，且對所有美國進口產品課徵十％基準關稅後，美國與國際股市暴跌；短短兩個交易日，道瓊跌逾三千點，標普五百創下去年十一月以來低點，科技股為主的那斯達克更步入熊市，美國股市蒸發六．六兆美元。

桑默斯在美國廣播公司（ABC）節目《本週》上說，川普新關稅是數十年來美國推行「最昂貴、最自討苦吃」的政策，「我們必須做的是扭轉川普的這些政策，除非政策翻轉，否則我認為我們會出現問題」。

他推估，川普關稅恐造成美國高達三十兆美元經濟損失，或每個四口之家三十萬美元（九九一．八萬台幣）損失，相關數據遠高於他最初估算的二十兆美元損失；美國財政部長貝森特六日堅稱，該關稅是必要之舉，並駁斥美國可能因此陷入衰退的看法。

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