晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

關稅重拳引發衰退疑慮 市場預期 Fed緊急降息機率增

2025/04/08 05:30

由於美國總統川普宣布實施對等關稅，引發全球經濟衰退的疑慮，市場預期Fed緊急降息機率增加。（路透檔案照）由於美國總統川普宣布實施對等關稅，引發全球經濟衰退的疑慮，市場預期Fed緊急降息機率增加。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於美國總統川普宣布實施對等關稅，引發全球經濟衰退的疑慮，交易員們提高美國聯準會（Fed）今年降息次數的預期，並提高了Fed在五月例會前緊急降息的可能性；高盛則將美國未來一年衰退的機率從三十五％升至四十五％。

川普二日宣布實施對等關稅，引發全球股市崩跌，利率期貨市場顯示，市場押注Fed年底前將降息一．二五個百分點，相當於降息五碼；而直到上週，市場僅押注Fed今年將降息三碼。市場也押注，Fed下週將基準利率緊急下調一碼的可能性約為四十％；Fed下次例會將在五月六日至七日舉行。

估年底前降息5碼

交易員快速重新定價，反映席捲全球市場的恐慌情緒，但川普似乎無意收回新關稅，他六日晚間告訴記者，「暫時忘掉市場」。這導致投資人紛紛拋售風險資產，搶購債券，導致債券殖利率大降；週一美國兩年期公債殖利率一度下跌○．二二個百分點至三．四三％，自川普二日宣布實施對等關稅以來，該殖利率已下跌約○．五個百分點。

Fed若緊急降息，將是極不尋常之舉，Fed上次採取這個措施，是在二○二○年初新冠肺炎疫情衝擊股市之際；交易員曾期待Fed在去年七月和九月例會之間的八月舉行臨時會議，進行緊急降息，當時是因日圓套利交易解除，導致美股大跌，但決策人士保持立場不變。

高盛看衰美國經濟

高盛將美國今年第四季的經濟成長預估由一％調降至○．五％，並將美國未來一年衰退的機率從三十五％升至四十五％，此外，預計Fed將從六月開始的連三次例會各降息一碼，主要因為金融環境急遽收緊，外國消費者抵制，以及政策不確定性上升；摩根大通日前預測美國今年衰退的機率達六十％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財