關稅重拳引發衰退疑慮 市場預期 Fed緊急降息機率增

由於美國總統川普宣布實施對等關稅，引發全球經濟衰退的疑慮，市場預期Fed緊急降息機率增加。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於美國總統川普宣布實施對等關稅，引發全球經濟衰退的疑慮，交易員們提高美國聯準會（Fed）今年降息次數的預期，並提高了Fed在五月例會前緊急降息的可能性；高盛則將美國未來一年衰退的機率從三十五％升至四十五％。

川普二日宣布實施對等關稅，引發全球股市崩跌，利率期貨市場顯示，市場押注Fed年底前將降息一．二五個百分點，相當於降息五碼；而直到上週，市場僅押注Fed今年將降息三碼。市場也押注，Fed下週將基準利率緊急下調一碼的可能性約為四十％；Fed下次例會將在五月六日至七日舉行。

請繼續往下閱讀...

估年底前降息5碼

交易員快速重新定價，反映席捲全球市場的恐慌情緒，但川普似乎無意收回新關稅，他六日晚間告訴記者，「暫時忘掉市場」。這導致投資人紛紛拋售風險資產，搶購債券，導致債券殖利率大降；週一美國兩年期公債殖利率一度下跌○．二二個百分點至三．四三％，自川普二日宣布實施對等關稅以來，該殖利率已下跌約○．五個百分點。

Fed若緊急降息，將是極不尋常之舉，Fed上次採取這個措施，是在二○二○年初新冠肺炎疫情衝擊股市之際；交易員曾期待Fed在去年七月和九月例會之間的八月舉行臨時會議，進行緊急降息，當時是因日圓套利交易解除，導致美股大跌，但決策人士保持立場不變。

高盛看衰美國經濟

高盛將美國今年第四季的經濟成長預估由一％調降至○．五％，並將美國未來一年衰退的機率從三十五％升至四十五％，此外，預計Fed將從六月開始的連三次例會各降息一碼，主要因為金融環境急遽收緊，外國消費者抵制，以及政策不確定性上升；摩根大通日前預測美國今年衰退的機率達六十％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法