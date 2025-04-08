關稅風暴》越柬喊對美零關稅 南向運動休閒業可望喘口氣

因越南和柬埔寨已傳出向美國表示願將關稅降至零，希望談判新的稅率，其他國家也可能跟進，讓台灣運動休閒業者暫時鬆一口氣。（路透檔案照）

〔記者徐子苓／台北報導〕近年在人力成本和貿易戰考量下，台灣製鞋廠和自行車產業加速南向擴廠，分散至柬埔寨、越南、印尼、印度等國，卻成為這波對等關稅幅度最高的區域（分別達四十九％、四十六％、三十二％、二十七％）。因越南和柬埔寨已傳出向美國表示願將關稅降至零，希望談判新的稅率，其他國家也可能跟進，讓台灣運動休閒業者暫時鬆一口氣。

美國自行車銷售主要仰賴來自中國、台灣、柬埔寨和越南進口，皆面臨三成以上的關稅；投顧分析，目前美國自行車市場並沒有其他產地來源可以替代，因此勢必得調高終端售價或由供應商自行吸收，導致台廠面臨利潤率下滑或銷售衰退。

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台灣豪華遊艇業者東哥遊艇則表示，因公司在美設立的營運據點位於自由貿易區，享有關稅減免或延遲繳納的稅負優惠，且富豪客戶在交易和船籍登記的地點選擇有高度彈性，可將遊艇註冊於美國境外區域，因此關稅新政對於東哥營運無立即影響。

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