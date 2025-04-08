財經青紅燈》台積電、聯電又不是政府的

台積電、聯電基本上就是民營公司，並非政府可主導、具有官方色彩的公司，藍營竟要求這兩家民營公司要到立法院報告，真的會笑掉外界大牙。（資料照）

清明連假期間，又傳出台積電（2330）要跟英特爾合資設立公司，台積電持股僅20%，由台積電提供技術，解決英特爾的棘手問題，這件事是台積電ADR股價跌幅慘烈的原因之一，即便之前兼任台積電董事的國發會主委劉鏡清澄清，台積電董事會沒有討論過這件事，但一直有人想把兩家公司送作堆，感覺似乎是有心人持續在外媒放話所致。

不僅如此，長假前也傳出聯電（2303）要跟全球第五大晶圓代工廠美國格羅方德合併，成為全球第二大晶圓代工廠，以後變成「美聯電」，還繪聲繪影說經濟部5月就要到美國簽約；事實上，這兩家公司談合併應該是2年前的舊聞，而且聯電幹嘛被一家一直沒獲利的代工廠合併，股東會能通過嗎？

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藍營現在用「賣完大哥賣二哥」的論調來幫自己從大罷免案中脫身，抹黑政府現在賣掉台積電後又要賣聯電，難道不知道這兩家公司是民營公司嗎？政府就算是台積電最大單一股東，但持股也才6.3%，更別說國人持有台積電僅27%，外資才是台積電大股東，持股72%，台積電董事會有6位外國人，台灣人只有4位，說台積電現在是外國公司一點都不為過，政府要怎樣把外資持股72%的公司賣給美國？不被告死才怪。

至於聯電，那跟政府更沒關係，檯面上前十大股東只有新制勞退基金持有1.6%，外資股東持有23%，其他則是國內廣大的投資人，1.6%的股東可以主導賣掉這家公司嗎？

台積電、聯電基本上就是民營公司，又不是政府可主導、具有官方色彩的公司，現在藍營還要求這兩家民營公司要到立法院報告，真的會笑掉外界大牙，如果說傅總召不懂就算了，在財委會混了這麼多年的藍委也跟著起鬨，顯然都是被大罷免逼急了，連自己的專業也丟到垃圾桶去了！（陳永吉）

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