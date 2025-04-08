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3月營收速報》智邦營收年增1.27倍創新高 不排除擴大美國產線

2025/04/08 05:30

智邦3月營收173.17億元創新高 。（記者王憶紅攝）智邦3月營收173.17億元創新高 。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通廠智邦（2345）公告3月營收達173.17億元，月增34.2%、年增1.27倍，創歷史新高，第一季營收427.5億元，年增126.8%，季增9.7%。

不過，受到對等關稅影響，昨日智邦股價以跳空跌停開出，一價531元鎖到尾盤，跌破所有均線，創逾5個月新低價。

法人指出，智邦與客戶的合約都是採取FOB（離岸價），關稅都由客戶負擔，且加速卡產品是透過下游廠商出貨，交換器產品也是跟客戶配合出貨歐洲，因此對等關稅影響不大。另外，智邦生產基地多元布局，除台灣外，美國、越南、杜拜、土耳其、中國等地也有生產基地，目前台灣產能最大、占近50%，也不排除擴大美國加州生產線。

雙鴻營收年增53%創新高 審慎觀察後市

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱大廠雙鴻（3324）公告3月營收17.36億元，月增33%、年增53%，創歷史單月新高，累計第一季營收44.14億元、年增40%，創單季新高，也創歷年同期新高。雙鴻表示，3月各產品線的表現都較2月成長，而營收年增主因是水冷應用持續發酵，以及通用型伺服器、新世代顯卡需求都較去年同期增加所致。

泰國的對等關稅被徵收36%、中國合計則被徵收54%，雙鴻在兩地都有廠區。雙鴻指出，因政策仍不明確，現下審慎觀察後市，且因營收來源國非單一組成，衝擊也非市場想像中強烈。

雙鴻指出，預期第二季營運有望增溫，不過實際狀況需到4月中才會較為明朗，目前看AI伺服器需求維持成長，輝達GB300伺服器仍可望下半年問世，今年水冷營收比重上看40%～50%。

研華營收年增25% 創近2年新高

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）3月營收63.2億元，月增19%、年增25%，創近2年來單月新高。研華表示，後續將因應國際地緣局勢，持續強化營運韌性，並與客戶保持緊密溝通，建立更具彈性的合作模式，以期降低整體風險與不確定性。

研華首季營收累計為173.51億元，季增6.37%、年增25%；研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，目前市場動能穩健成長，將繼續以軟硬體整合能力，積極布局AI與邊緣運算技術，深化全球生態系合作。

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