台股崩跌》反向ETF狂飆 美債、日圓ETF逆勢上漲

台股跌幅寫下歷史紀錄、重挫逾2000點，只剩下反向ETF檔檔狂飆。（記者田裕華攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股跌幅寫下歷史紀錄、重挫逾2000點，只剩下反向ETF檔檔狂飆，其中，元大S&P500反1（00648R）狂飆17.27%、排名第一；富邦NASDAQ反1（00671R）大漲14.92%、排名第二；國泰美國道瓊反1（00669R）、期元大S&P原油反1（00673R）漲幅都在14%以上。

4檔美股反向ETF日漲逾14%

除上述4檔單日漲幅超過14%外，其他反向ETF表現也不弱，富邦日本反1（00641R）上漲13.8%、復華香港反1（00651R）漲幅12.66%、富邦恒生國企反1（00666R）漲12.21%；至於台股反向ETF受限漲跌幅僅10%之故，元大台灣50反1（00632R）上漲9.98%、國泰台灣加權反1（00664R）漲幅9.77%。

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務必設好停利停損點

同時，資金也流向美債、日圓ETF，元大美債20年（00679B）漲幅1.8%、國泰20年美債（00687B）漲幅1.67%；而受惠於日圓大漲，期元大S&P日圓正2（00706L）漲幅也達4.93%。

法人提醒，追逐槓反型ETF時也要注意溢（折）價的狀況，觀察不少反向ETF在資金湧入下開始出現「溢價差」，換句話說，投資人「買進的價格（市價）比淨值高」，此外，槓反型ETF波動大，投資人一定要善設停利（停損）點。

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