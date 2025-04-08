關稅風暴突襲 PCB東南亞設廠進度不變

台灣PCB業者指出，目前東南亞設廠與量產計畫不變，已積極評估因應方案，尚須釐清關稅對產業鏈的衝擊。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕美國總統川普針對東南亞地區的「對等關稅」高得嚇人，近年因應國際客戶要求前往東南亞設廠的台商也中彈，全球供應鏈陷入大亂，台灣PCB業者近年多前往泰國、越南、馬來西亞等地設廠，台灣PCB業者表示，由於「對等關稅」才剛宣布，未來影響與衝擊仍需時間評估，將和客戶商討因應對策，對於東南亞設廠的進度暫時不變。

因美中貿易戰開打，PCB產業逐步把生產重心從中國移往東南亞，自2023年起，台灣與中國PCB企業加速布局泰國，至去年底已有超過30家廠商進駐，並計畫於今年陸續投入量產，包括臻鼎-KY（4958）、欣興（3037）、華通（2313）、金像電（2368）等泰國廠陸續投產，不料，川普的對等關稅大刀遍及全球，東南亞也難逃。

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尚須釐清對產業鏈衝擊 將與客戶商討因應對策

臻鼎表示，目前不確定因素仍在發展中，已積極評估因應方案，尚須釐清關稅對產業鏈的衝擊，需要一點時間與上下游廠商溝通協商，才能確定如何調整。

台灣PCB業者指出，目前東南亞設廠與量產計畫不變，過去關稅多由客戶自己負擔，但對等關稅稅率太高，正忙著和客戶討論後續影響，客戶可能會要求降價分攤，同時若消費者信心因商品漲價受到打擊，恐衝擊終端需求。

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