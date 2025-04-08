盧秀燕籲 全力支持賴總統、卓院長

美國調高關稅之際，盧秀燕向歐洲經貿辦事處長谷力哲提及未來雙方可加強經貿往來，分散擴大市場。（記者蘇孟娟攝）

立院速通過880億預算 協助廠商

〔記者蘇孟娟、何玉華、鄭淑婷、羅國嘉／綜合報導〕美國對等關稅措施震撼全球，賴政府連日端出多項措施，爭取降低衝擊，包括提出八八○億元支持方案；台中市長盧秀燕昨率先明確指出，「強烈呼籲大家支持賴總統及卓院長」，立院不分藍綠白盡速通過八八○億預算，讓政府有工具協助受影響廠商。

因應美國關稅措施，相較立法院藍、白陣營續噴口水，新北市長侯友宜也暗諷政府事前準備沒有做好，同為國民黨執政的台北市、桃園市、台中市長則疾呼應團結對外。

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盧秀燕昨天邀台中市產業公協會代表座談後指出，針對賴總統與卓院長提出的八八○億支持方案穩定產業發展及國家經濟，雖然有些廠商認為只能救急，但她仍認為有其必要，她要強烈呼籲大家支持賴總統及卓院長，立法院應不分藍綠白盡速通過。

此外，歐洲經貿辦事處長谷力哲昨拜會盧秀燕，盧表示，歐盟也面臨美國調高關稅問題，她認為「危機就是轉機」，雙方未來可加強經貿往來、分散擴大市場，建議中央提早檢討與歐盟的關稅障礙，降低進入對方市場的門檻。

台北市長蔣萬安昨拜會內科發展協會、台北市進出口公會等，他指出，將彙整產業情況反映給中央，「國難當前，沒有內耗的空間」，團結是當前唯一的正道。

桃園市長張善政昨也強調，「這個時候不要手指頭指來指去」，中央與地方應該好好合作、共體時艱，讓國家能夠安然度過最具挑戰的時刻。

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