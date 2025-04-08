朝野共商國是 卓揆：880億元可評估增加

因應美國關稅政策，行政院長卓榮泰昨邀集立法院朝野黨團幹部於行政院會商，期盼支持行政院所提「九大面向、廿項措施、總經費八八○億元」支持方案。 （中央社）

〔記者鍾麗華、林欣漢、陳奕劭／綜合報導〕因應美國關稅政策，行政院長卓榮泰昨邀集立法院朝野黨團幹部於行政院會商。行政院發言人李慧芝表示，卓揆期盼朝野黨團共同支持行政院所提「九大面向、廿項措施、總經費八八○億元」支持方案，政府一定會依據受影響產業及民眾的實際需求提供相關協助；倘後續仍有所不足，也會再評估增加預算的可能。

立法院長韓國瑜因另有行程未出席，但已發出八日的朝野協商通知，研商卓揆對美國關稅政策進行專案報告等事宜。國民黨團總召傅崐萁於會後受訪表示，黨團展現最大誠意，對卓揆提出的八八○億元特別預算等相關事項，願做最大協助與幫忙；民眾黨團總召黃國昌也說，卓揆承諾到立法院報告，也願意提供衝擊影響評估。

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卓同意專案報告

這場在政院召開的會議採閉門形式，包括卓揆、副院長鄭麗君及立法院各黨團三長等人出席。對於在野黨團希望卓揆到立法院進行專案報告，卓揆當場同意，但希望朝野各黨團讓行政團隊有多一點時間能夠觀察股市變化，才能做出最好的因應。

李慧芝指出，卓揆在會中提到，政府後續將以關稅與非關稅措施的談判，以及擴大採購與投資為任務，並對其他國家或地區違規轉運等問題，適時採取合理管制措施。

李慧芝轉述，談判是動態過程，政府會做好相對應的衝擊評估，並積極與朝野、產業及社會溝通討論，尋求共識；其中，針對非關稅貿易措施，以及擴大採購如達一定量額，可能涉及特別預算編列部分，都有賴國會給予支持。

對於行政院提出八八○億元協助方案，將以特別條例編列特別預算的方式支應，傅崐萁表示，國民黨團願做最大的協助及幫忙，更希望不只八八○億元，黨團把浮濫編列的總預算節約下來的一四三九億元，盼以此為基礎協助受創的產業及勞工。

國民黨主席朱立倫昨則指出，八八○億元太少，應增加到至少二千億元才能幫助到企業。

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