國安基金待命 不排除召開臨時委員會

國安基金昨表示，將密切關注國內外股市情勢，不排除召開臨時委員會討論因應對策，以維護投資人信心及資本市場穩定。（記者田裕華攝）

金管會射3箭 有效抑制放空

〔記者鄭琪芳、陳永吉／台北報導〕川普關稅引爆全球股災，台股昨崩跌逾二千點。國安基金昨表示，將密切關注國內外股市情勢，不排除召開臨時委員會討論因應對策，以維護投資人信心及資本市場穩定；金管會週一暫先射出穩定台股三箭，證交所揭露，昨日借券賣出成交值十五億元，較前一交易日的一○四億元減少八十六％，達到抑制空方賣壓效果。

國安基金表示，川普政府於四月二日宣布新一輪關稅政策，造成國際股市大幅波動，三日至四日道瓊指數累計下跌九．二六％、標普五○○指數跌十．五三％、那斯達克指數跌十一．四四％、費城半導體更跌十六．七四％。由於我國產業結構與美國高度互補，台灣資本市場與國際股市高度連動，與美股連動更為密切，導致台股短期面臨震盪。

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國安基金指出，金管會已宣布調降借券限額等措施，應有助穩定市場；國安基金也將密切關注國內外股市情勢，不排除召開臨時委員會討論國內外政經情勢及相關因應對策，以維護投資人信心及資本市場穩定。官員表示，由於全球股市重挫，加上台灣被課三十二％關稅影響基本面，此問題未解決前，股市難免震盪。

金管會官員也強調，穩定台股措施絕對不只十八套劇本，「三箭」已發揮遏止投機放空氣焰等效果；證交所則指出，昨日跌停上市證券計九三六檔，依現行規定次日將受到禁止平盤下放空的管制措施，此舉有助於適度減少投機性放空對股市的衝擊，並降低市場因恐慌情緒所引發的震盪風險。

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