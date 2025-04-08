晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

國安基金待命 不排除召開臨時委員會

2025/04/08 05:30

國安基金昨表示，將密切關注國內外股市情勢，不排除召開臨時委員會討論因應對策，以維護投資人信心及資本市場穩定。（記者田裕華攝）國安基金昨表示，將密切關注國內外股市情勢，不排除召開臨時委員會討論因應對策，以維護投資人信心及資本市場穩定。（記者田裕華攝）

金管會射3箭 有效抑制放空

〔記者鄭琪芳、陳永吉／台北報導〕川普關稅引爆全球股災，台股昨崩跌逾二千點。國安基金昨表示，將密切關注國內外股市情勢，不排除召開臨時委員會討論因應對策，以維護投資人信心及資本市場穩定；金管會週一暫先射出穩定台股三箭，證交所揭露，昨日借券賣出成交值十五億元，較前一交易日的一○四億元減少八十六％，達到抑制空方賣壓效果。

國安基金表示，川普政府於四月二日宣布新一輪關稅政策，造成國際股市大幅波動，三日至四日道瓊指數累計下跌九．二六％、標普五○○指數跌十．五三％、那斯達克指數跌十一．四四％、費城半導體更跌十六．七四％。由於我國產業結構與美國高度互補，台灣資本市場與國際股市高度連動，與美股連動更為密切，導致台股短期面臨震盪。

國安基金指出，金管會已宣布調降借券限額等措施，應有助穩定市場；國安基金也將密切關注國內外股市情勢，不排除召開臨時委員會討論國內外政經情勢及相關因應對策，以維護投資人信心及資本市場穩定。官員表示，由於全球股市重挫，加上台灣被課三十二％關稅影響基本面，此問題未解決前，股市難免震盪。

金管會官員也強調，穩定台股措施絕對不只十八套劇本，「三箭」已發揮遏止投機放空氣焰等效果；證交所則指出，昨日跌停上市證券計九三六檔，依現行規定次日將受到禁止平盤下放空的管制措施，此舉有助於適度減少投機性放空對股市的衝擊，並降低市場因恐慌情緒所引發的震盪風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財