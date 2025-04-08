台幣重貶後回升 央行︰「市場力量」穩匯

央行外匯局局長蔡烱民指出，央行四大穩匯機制，有信心因應外匯市場波動。（中央銀行提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國宣布對等關稅後引發全球股災，台股也在清明節連假後大跌逾二千點，新台幣兌美元匯率昨一度下探至三十三．二三元、重貶一．四二角，但午後強力反彈，最終收在三十三．○五五元、升值三．三分。中央銀行坦言，早盤有進場調節，惟午後新台幣貶轉升來自「市場力量」，這也反映台灣基本面佳。

央行外匯局局長蔡烱民指出，清明節連假期間主要貨幣有升有貶、方向不明，一早市場較為觀望，加上外資消化上週在台股的賣壓，使台幣一度有失衡情況，央行進場穩匯，不過午後出口商進場拋匯，新台幣市場供需就已經恢復平衡。

請繼續往下閱讀...

蔡烱民表示，外資確實是影響匯市很大的力量，但台灣是經常帳順差國家，出口廠商手中有很多美元，不管是個人或出口商都會看國際匯市走勢；以這三天來看，國際美元走弱，出口商自然會以此決定是否結售新台幣。

央行昨也公布台灣三月底外匯存底餘額月增四．三八億美元，為五七八○．二二億美元，為歷年次高紀錄，穩居全球第四大。

蔡烱民說，台灣長期維持貿易順差，且國際收支穩健、外債極低，擁有近六千億美元的外匯存底與六九四二億美元外幣流動性，且央行還有四大穩匯機制，有足夠能力穩定匯市。

這四大穩匯機制，包含建立監理機制與大額結匯即時通報系統，掌握資金流向；當市場失衡造成匯率劇烈波動時，將主動進場調節；備有充足外幣流動性；央行備有外匯「種籽基金」（外匯存底提撥二百億美元、十億歐元及八百億日圓），可挹注外幣流動性至台北外幣拆款市場，提供國內金融市場新台幣及外幣資金流動性。

他強調，歷年面對重大國際危機，如一九九七年亞洲金融風暴、二○○八至二○一○年全球金融危機、歐債危機以及二○二○年疫情，央行皆以靈活政策穩定市場，未來亦會持續應對變局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法