關稅震撼 台股崩跌創紀錄 市值蒸發6.6兆

台股跌點排行榜

〔記者卓怡君／台北報導〕美國總統川普「對等關稅」引發全球股市在清明連假期間重挫，台股昨日加入補跌「團滅」行列，台指期一開盤就跌停，投資人恐慌情緒沸騰，台積電、聯發科、鴻海、廣達等逾一七○○檔個股以跌停開出並鎖至終場，開盤等於收盤，無量下跌，投資人逃生無門；加權指數終場狂瀉二○六五．八七點，創史上最大跌點與跌幅，跌幅達九．七％，收在一九二三二．三五點，成交量大幅萎縮至一六六○億元。

全球股市在清明連假期間重挫，台股昨日加入補跌，加權指數終場狂瀉2065點，創史上最大跌點。（記者田裕華攝）

清明連假期間碰上全球股災，台積電ADR大跌逾十四％，台積電昨開盤跳空跌停鎖死，市值蒸發逾二．四兆元，台股上市公司市值光是昨一天就蒸發逾六．六兆元；由於川普態度強硬，昨除亞股重挫外，美股期貨繼續崩跌，台灣企業多以外銷為主，深陷在關稅風暴中，投資人信心崩潰，想賣都賣不掉，僅電信股、內需股跌幅相對較小。

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止跌訊號 觀察爆量買盤

元大投顧分析，因美國對等關稅高於市場預期，國際股市重挫，昨台股補跌，多檔電子權值股開盤就打入跌停，成交量大幅萎縮，下跌家數遠大於上漲家數，伴隨成交量萎縮，市場逢低承接意願不高；展望後市，靜待國際股市止跌回穩，本週關注電子權值股能否出現低檔爆大量的買盤，台股才有望浮現止跌訊號。

安聯投信台股團隊表示，由於關稅影響層面較預期廣，短期股市反應將較為波動，建議持續觀察該政策有無後續補充的豁免產品及國家；尤其考量對等關稅對各產業公司目前影響不一，投資人需保持彈性因應市場變化。

統一投信認為，金融市場的恐慌反應可能也出乎川普意料，加上關稅政策並非完全沒有轉圜餘地。觀察VIX恐慌指數在上週五已攀升至四十五，根據過去經驗，當VIX來到四十以上時，多接近股市低點，投資人無須在此時恐慌賣出，但仍需留意短線股市風浪較大，逢低布局宜採定期定額或分批進場方式。

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