全力爭取美改善對等關稅 鄭麗君領軍談判 農工採購團將赴美

談判爭取改善對等關稅

〔記者鍾麗華／台北報導〕賴總統定調透過談判爭取改善對等關稅，談判小組由行政院副院長鄭麗君領軍。她接受本報專訪指出，除了下修特定項目關稅，也將擴大對美採購與投資，中油與阿拉斯加已簽署天然氣採購和投資意向，今年還有農業及工業採購團赴美。

鄭：下修特定項目關稅

鄭麗君指出，我輸美金額九十八．七％的關稅為零至五％，美國輸台金額七十五．一％的關稅介於零至五％，但廿％以上的關稅占十九．九％，台灣平均關稅稅率為六．五％、美國為三．三％，有三．二個百分點的差異。

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她解釋，去年台灣對美出口一一一四億美元，工業產品占九十九％，集中於電子電機、資通訊、精密儀器等，多為零關稅產品；而台灣自美進口四六五億美元，六十二％為零關稅。政府希望在大部分已零關稅基礎上，檢視其他關稅項目，以調降關稅來談判。

盤點對美採購、擴大項目

據了解，調降關稅品項包括汽車與保健食品，尤其美國汽車進口逐年減少，此可擴大進口，且兼顧國內產業發展目標，互補性調降關稅。

國營事業也完成盤點四至十年採購，包括原油及天然氣、工業材料設備，並向民間了解可擴大採購互補的項目，農訪團將在八、九月赴美採購，並將恢復暫停已久的工業採購團；軍事採購部分則尊重國防部規劃。

鄭另指出，台灣大部分外匯準備，有相當比例是購買美國公債等，也可納入作為關稅下降的有利條件。

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