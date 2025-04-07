97％衣鞋皆進口 關稅勢將轉嫁美消費者

美國九十七％的服飾與鞋子皆來自進口，美國產業組織警告，如果川普對等關稅按計畫生效，「最終還是會轉嫁給消費者」。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國產業組織警告，如果川普總統對主要貿易夥伴出口商徵收的對等關稅按計畫生效，這些出口商勢必調漲價格，今年秋天美國家庭讓孩子穿著新運動鞋、牛仔褲和Ｔ恤返校，可能要花費更多預算。

美國服裝與鞋類協會（AAFA）引述最新數據指出，美國九十七％的服飾與鞋子皆來自進口，且主要來自亞洲，沃爾瑪、Gap、Lululemon和耐吉等幾家公司的大部分服裝都是在亞洲國家生產。川普重稅讓亞洲這些服裝製造中心遭到重擊，例如越南稅率達四十六％、孟加拉和印尼分為三十七％和三十二％。

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與外國工廠合作使得美國時尚產業降低勞力成本，但無論是這些公司或海外供應商都不可能吸收如此高昂新成本。印度、印尼、巴基斯坦和斯里蘭卡也被徵收高額對等關稅，不可能立即成為採購替代方案。

AAFA執行長拉馬爾（Steve Lamar）表示：「如果這些關稅維持下去，最終還是會轉嫁給消費者。」

另一產業團體美國鞋類分銷商與零售商協會（FDRA）對鞋價可能上漲的情況進行了評估，並指美國銷售的鞋款九十九％都是進口的，預估目前零售價七十七美元的中國製工作靴將漲價至一一五美元，越南製慢跑鞋將由目前的一五五漲至二二○美元。

學者：將擴大貧富差距

多位產業分析師和經濟學家認為，關稅最終會變成消費者要繳納的銷售稅，擴大美國最富有與中低收入居民之間的貧富差距。

華府智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）高級研究員洛夫利（Mary E. Lovely）說：「既然對孟加拉、越南和中國的對等關稅稅率如此之高，美國要從哪裡購買衣服？新的『黃金年代』是否意味著我們自己編織內褲，自己組裝手機？」

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