怒嗆他國貨品貿易逆差 忘記美是最大服務出口國 美巨額服貿順差 恐成反制箭靶

美國去年對全球服務貿易順差達二九五○億美元，逼近歷史紀錄。圖為孟買證交所播放美國總統川普公布對等關稅措施。（法新社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普以貨品貿易鉅額逆差，合理化他震驚全球的對等關稅措施；但美國去年對全球出售價值一．一兆美元的服務，是任何其他國家近兩倍之多，其服務貿易順差達二九五○億美元，逼近歷史紀錄。《經濟學人》指出，若比照川普作法，各國平均應對美課徵十九％的服貿關稅，才能修正失衡的貿易。

去年服務貿易順差達近3千億美元

川普在公布對等關稅措施時，指控數十年來全球各國「搶劫、掠奪、強暴、搜刮」美國。諷刺的是，使用美國銀行、諮詢與科技巨頭服務的客戶有時也提出類似指控，對於亟思反制川普關稅的各國官員而言，昂貴的美國服務將成明顯目標。

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美國去年貨品貿易逆差達一．二兆美元，但從某方面來看，美國仍是出口強國，只不過出口主力是雲端算力、內容傳遞網路與金融避險工具等，而非金屬或工具機。

《經濟學人》指出，川普對等關稅的制定公式是雙邊貨貿逆差，除以各國進口額，再除以二。依同樣公式，各國平均須對美國的服務貿易課徵十九％對等關稅，才能修正雙邊貿易失衡；例如中國可對美國的服務供應商課徵二十八％關稅、歐盟十五％、沙烏地阿拉伯四十一％、委內瑞拉更達四十七％。

報導強調，若美國的貿易夥伴這麼做，將傷害自身企業與消費者，如同川普的對等關稅傷害美國人一樣；且嚴格說來，不可能以徵收貨物關稅方式課徵服務關稅，服務不能透過貨櫃運送，當美企銷售諮詢服務或資料管理工具時，官員無法即時追蹤。

但各國政府仍有許多方式阻礙美國服務，包括反壟斷調查、數據規則、許可費與額外稅賦，例如在中國，美國貿易談判官員長期以來聚焦於阻止美國銀行、律師事務所與科技公司的市場准入規則。而從巴西到印度，監管官員對蘋果與Alphabet進行反競爭調查，處以高額罰款，迫其調整商業模式。

另可對科技企業的營收徵收數位服務稅；美國之前強烈反對歐盟與其他地區對亞馬遜、Meta等美國巨頭課徵該稅賦，現在歐洲妥協的意願可能降低。

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