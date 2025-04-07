台股強震來襲 法人：觀望為宜

台股兩萬點恐難保？法人建議，除非投資人融資過高恐遭斷頭，否則暫時先觀望為宜。（中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕清明連假期間美股重挫逾四千點，台股黑色星期一「剉咧等」、兩萬點恐難保？法人建議，除非投資人融資過高恐遭斷頭，否則暫時先觀望為宜；開盤搶賣可能殺在最低點，甚至根本賣不掉，此時應優先研究哪些股票被錯殺，而非跟著市場情緒瘋狂殺低。

野村投信認為，雖然美國四月二日宣布新關稅措施，但這一切仍非「最終結果」，原因有三，第一，川普表示歡迎各國談判（或許同步宣布免除美國進口商品關稅可能有機會爭取豁免）；第二，美國財長貝森特呼籲四月九日生效日前，請各國來談判、不要立刻宣布貿易報復，顯示關稅數字仍可能變動；第三，加拿大、墨西哥不在名單中，看得出來川普還留有後手。

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也有法人指出，市場傳出關稅修訂令中有一道「免死金牌」條款，即進口貨品中若「美國成分（U.S.content）」占報關價值的兩成以上，美國成分的部分，可免除附加關稅；換句話說，只要「美國成分」比重越高就越有利，剩下「非美成分」才會被課高額關稅。

除高額關稅仍是未定數外，法人也分析，台股已有多家廠商在美國、墨西哥等地都有設廠，甚至不少廠商外銷至美的營收比重很低，雖然星期一開盤市場恐慌心態可能「一竿子打翻一船人」，但此時投資人更應靜下心來蒐集資訊，了解哪些企業不受影響，才能逢低撿便宜。

法人認為，從籌碼面來看，近三個營業日台股融資餘額大幅減少超過二二○億元，且四月二日融資水位降至三千億元以下，顯示市場已經大幅去槓桿；同時，外資台指期淨空單大減超過五千口，只要市場籌碼沉澱，就有機會迎來反彈。

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