卓邀韓及朝野黨團 今赴政院會商

行政院長卓榮泰昨於官邸再次召開會議，針對國內股市可能會有較大波動，做推演討論。（行政院提供）

期盼朝野一起做產業後盾

〔記者謝君臨、林欣漢、林哲遠、鍾麗華／台北報導〕美國總統川普宣布對台課徵卅二％對等關稅，行政院為協助農工產業將推出八八○億元協助方案，行政院長卓榮泰邀請立法院長韓國瑜及朝野黨團幹部今天下午至政院共商國是，盼朝野在全球經貿震盪時，一起做台灣產業界後盾。

行政院發言人李慧芝昨表示，卓揆已請幕僚單位向朝野各黨團發出邀約，希望在今天下午二時於行政院進行會商，目前已接獲各黨團正面回應，卓揆並邀立法院長韓國瑜一同出席會議，也期待政院策劃九大面向廿項措施能夠獲得立法院支持。據了解，韓國瑜將參加這場會議。

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國民黨主席朱立倫指出，已指示黨團三長全數出席今日的跨黨派協商會議，將嚴肅督促執政團隊拿出具體有效的緊急應變計畫，共同應對當前困局；並指八八○億元補貼只是杯水車薪，應大幅調整提高。朱並批評，面對經濟的嚴峻挑戰，賴總統的談判策略顯然過於天真。

國民黨團總召傅崐萁則呼籲賴總統，應儘速以更高層級召開國是會議，展現領導力團結朝野，共同面對挑戰。

民眾黨團指出，卓榮泰有意邀請朝野黨團三長赴行政院共商國是，他們願不計形式、承擔責任，出席該會議，反映人民心聲，並請政院清楚說明目前對美嚴正交涉結果，共同致力減少降低川普關稅對台灣人民、經濟、發展的負面衝擊。

民進黨團幹事長吳思瑤則說，卓院長第一時間就表達，會主動邀請朝野各黨來共商國是，這樣的作為是基於尊重立院，也是重視民意的表現。

另外，吳思瑤表示，對於在野黨團所提，要求行政團隊來立院進行專案報告，我們也尊重其提案，將待協商決定是否需要報告，以及要訂在何時。吳思瑤也呼籲在野黨，不論是共商國是或專案報告，都應當是「不設前提、正向討論、一致對外。」

民進黨團書記長陳培瑜表示，支持卓院長到立院報告或邀集朝野共商國是。她認為，行政院要有更具體的說明，不管是股市、產業或日常消費的部分，都需要更多討論和說明，讓人民安心。

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