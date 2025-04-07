因應美關稅 賴提5策略 布局台灣+1

因應美國對等關稅政策帶來全球經貿挑戰，賴清德總統昨發布影片提出五大策略應變。（取自賴清德影片）

國家經濟發展戰略 調整為「立足台灣，布局全球，加強美國，行銷全世界」

〔記者陳昀／台北報導〕因應美國對等關稅帶來全球經貿挑戰，賴清德總統昨邀傳統產業及中小企業代表到官邸座談，並於會後提出五大因應策略。賴表示，政府會幫助台商的海外生產基地做必要調整，形塑台灣加一，也就是國家經濟發展戰略將調整為「立足台灣，布局全球，加強美國，行銷全世界」；利用供應鏈的新布局，加強台灣產業和美國產業合作，也進一步進入美國市場。

加強台美產業合作 進入美國市場

賴清德指出，台灣是外貿導向國家，必須步步為營，才能轉危為安，政府極為重視社會各界提供寶貴的意見，將列為決策的參考。分析去年台灣對美國出口金額一一一四億美元，占出口總額的廿三．四％，其他七十五％以上產品是銷往美國以外的世界各地；代表台灣經濟具有相當韌性，只要應對策略適當，將降低衝擊。

請繼續往下閱讀...

賴清德表示，五大因應策略包含透過談判全力爭取改善對等關稅、提出產業支持計畫、提出中長期經濟發展計畫，台灣加一（台灣加美國）的新布局；針對國內受衝擊產業，尤其是傳產及中小微型企業，行政院長卓榮泰已公布九大面向、廿項措施，會就各產業的不同影響與特殊性給予支持，並協助創新升級轉型。

他強調，國家經濟發展戰略中最重要的是「立足台灣」，台灣一定要站穩腳步，不因這次風波而動搖，政府會獎勵投資、鬆綁法令，並持續改善投資環境，積極滾動解決水、電、土地、人力、人才各項問題，協助企業根留台灣、加碼投資台灣。另外，也會為台商海外生產基地做必要調整，形塑台灣加一，將戰略調整為「立足台灣，布局全球，加強美國，行銷全世界」，利用供應鏈的新布局，加強台美產業合作，進一步進入美國市場。

府院將展開傾聽之旅 解決產業問題

賴清德表示，他和卓榮泰率領的團隊，將分頭展開產業傾聽之旅，隨時解決問題，也讓政策更符合需求。賴強調，他希望立法院不分朝野支持行政院的對策，為台灣經濟打開更寬闊的出路。

與會的機械公會理事長莊大立受訪表示，賴總統有一一關切個別廠商受到什麼影響，也有提及紓困作法，但大家最期待的仍是能降低關稅；賴也回應會繼續努力談判，並加強對美採購降低關稅。與會代表以傳產為主，包含東元、喬山等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法