〈財經週報-央行房市政策〉信用管制、租稅手段齊發 房市明顯降溫

從新青安貸款受理情形、房地交易相關稅收變化等，近來房市買氣明顯轉淡。 （記者靳昌玲攝）

記者鄭琪芳／專題報導

央行第七波信用管制前後 全台、六都加新竹縣市中古屋委售量變化

雖然中央銀行3月理監事會議未祭出第8波打炒房措施，但央行第7波選擇性信用管制持續發酵，加上新青安貸款強化管理、「囤房稅2.0」首度開徵、舊制豪宅交易稅加重等，近來房市買氣明顯轉淡。從新青安貸款受理情形、房地交易相關稅收變化等，均可看出房市交易降溫趨勢。

為抑制囤房、炒房等，財政部推出「囤房稅2.0」，自2024年7月起上路，2025年5月首度開徵。「囤房稅2.0」加重多屋族閒置房屋稅負，非自住房屋稅率提高至2%~4.8%，但出租申報租賃所得達標準適用稅率1.5%~2.4%，以鼓勵多屋族將房屋出租，增加租屋市場供給。

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囤房稅2.0將開徵 舊制豪宅交易稅負加重

至於自住房屋則維持稅率1.2%，本人、配偶及未成年子女限3戶，全國單一自住更可適用1%稅率，但自住房屋增訂「辦竣戶籍登記」要件。根據財政部統計，全國自住房屋約721萬戶，截至2月20日止，約97萬戶尚未辦理戶籍登記；換言之，全國至少約86.54%自住房屋可適用自住稅率。

另，財政部2月發布「2024年度個人出售房屋財產交易所得計算規定」，2015年底以前取得、不適用房地合一稅的舊制房屋，按房屋現值一定比率計算所得，全國200個行政區調高所得標準1至5個百分點；房地總成交金額達「一定金額門檻」的高價房屋，則以實際成交價按房地比計算，獲利率由17%調高至20%，且新增每坪單價門檻，「小豪宅」交易也受影響，出售舊制豪宅稅負將加重。

官員說明，房地總成交金額達「一定金額門檻」，以實際成交價按房地比計算歸屬房屋收入，再以收入的20%計算售屋所得；至於「一定金額門檻」，台北市為房地總價6,000萬元（含車位）或每坪單價120萬元（不含車位），新北市為總價4,000萬元或每坪75萬元，其餘四都及新竹縣市為總價3,000萬元或每坪50萬元；其他地區則為總價2,200萬元或每坪35萬元。

除租稅工具外，由於新青安貸款被質疑遭到濫用、助漲房價等，財政部2024年6月底提出4大精進措施，包括每人限貸1次、新貸戶簽自住切結書等，同時清查違規情況。根據統計，新青安前2波查核共查出人頭戶及出租情況1,575件，其中75%已追回補貼利息共2,255萬元；目前第3波已查出253件、追回470萬餘元，合計已追回利息2,725萬元。

新青安強化管理 假性需求消退

受此影響，新青安受理及撥貸件數逐漸減少。根據統計，新青安於2023年8月上路後，受理件數及金額大幅成長，2024年5月受理8,476件、金額668.4億元，創下歷年新高；但2024年6月起逐步下滑，2025年2月新青安僅受理3,576戶、金額278.2億元，且8大公股銀行受理戶數全面跌破1,000戶以下，是新青安貸款上路以來首見。行庫主管表示，央行祭出第7波信用管制後，市場買氣轉為觀望，加上新青安強化貸前及貸後管理，假性需求逐漸消退，受理件數逐步減少。

事實上，觀察房地交易相關稅收，也可看出房市交易降溫趨勢。根據財政部資料，今年前2月土增稅、契稅及房地合一稅同步衰退，其中土增稅年減7.4%、契稅年減15.4%、房地合一稅更年減18.5%。官員分析，除多項租稅工具上路外，新青安貸款強化管理，加上央行第7波信用管制持續發酵，房價上漲的預期心理不再，房市交易持續降溫。

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