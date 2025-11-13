美眾院報告揭中國干預市場 操縱全球關鍵礦產價格

美眾議院委員會報告表示，中國在過去幾十年來一直試圖操縱全球關鍵礦產價格。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國眾議院委員會週三（12日）表示，過去幾十年來，中國一直試圖操縱全球關鍵礦產價格，利用其控制權作為經濟武器，藉此擴大中國製造業和地緣政治影響力。

《路透》報導，根據美國眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會發佈的一份50頁的報告，文中的指控進一步加劇了華府方面對北京在關鍵礦產市場影響力的批評。

美國總統川普（Donald Trump）和前任總統拜登（Joe Biden）近年都試圖削弱中國在關鍵礦產領域的主導地位。該委員會的立法報告旨在將總統的行政命令編纂成法律，並提出一系列建議，包括價格管制和擴大政府對價格報告機構的監管。

密西根州共和黨籍眾議員、委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）表示，中國正用一把上了膛的槍對準美國的經濟，華府必須迅速採取行動。穆勒納爾指出，北京的做法導致美國人失業，使美國礦工破產，並危及國家安全。

這份由委員會工作人員編寫的報告，也得到民主黨資深議員、伊利諾州眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）的認同。

報告稱，中國作為世界上許多關鍵礦產的最大加工國，使得美國及其盟友幾乎不可能確定包括稀土在內某些金屬的真實價格。報告也提到，倫敦金屬交易所（LME）容易受到北京的影響，因為他背後是香港交易所（HKEX）。

報告指出，倫敦金屬交易所宣稱他們的價格「適當反映全球供需」，然而，由於中國政府對香港交易所的監管，很難確定其公佈的價格是否準確反映了全球供需。

對此，LME表示，該機構受到總部所在地英國的法律和法規約束。發言人稱，LME所有關鍵價格都是根據來自國際參與者的透明交易活動所確定。

根據已公佈的報告和數據，眾議院委員會的報告也提到，中國專門針對鋰和稀土產業，透過抬高和降低價格來提振自身經濟。報告指出，每次鋰價上漲時，中國政府都會採取措施壓低鋰價。

這份報告提出了13項政策建議，其中部份內容川普政府已經採納。這份報告旨在引發關於「中國在礦產市場地位」的更廣泛討論，並非試圖解決所有問題。聲明中寫道，單一政策無法完全解決美國在關鍵礦產領域面臨的嚴峻挑戰，因此，必須同時採取多種政策措施。

