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〈財經週報-央行房市政策〉川普最大變數 央行利率按兵不動、國銀鬆口氣

2025/04/07 05:30

中央銀行3月理監事會議決議利率維持不變，學者認為，央行今年在貨幣政策、房市管制，沒有降息空間。（資料照）中央銀行3月理監事會議決議利率維持不變，學者認為，央行今年在貨幣政策、房市管制，沒有降息空間。（資料照）

記者陳梅英／專題報導

中央銀行3月理監事會議決議利率維持不變，且未加碼第8波選擇性信用管制，多家國銀高層表示，鬆一口氣。學者則認為，在美國總統川普政策不確定性下，全球央行無論升、降息都採取謹慎態度，以台灣目前情況來看，央行今年在貨幣政策、房市管制上只能維持目前略緊態勢，沒有降息空間。

中央大學經濟系教授邱俊榮指出，主計總處預估今年台灣經濟成長率仍有3%以上，過去央行考慮利率可能還須顧及出口與經濟表現，目前對央行而言，一來不用擔心國內經濟情況，再者原本各界擔憂台電等公用事業漲價可能影響國內通膨預期，現在台電、台水都決定暫緩，也幫央行分擔一部分的壓力。

學者： 央行政策略緊 今年沒有降息空間

對央行來說，目前較為棘手的可能是川普的不確定性以及新台幣持續走貶，可能讓輸入性通膨捲土重來。邱俊榮說，影響台灣匯率的，向來不是貿易而是外資熱錢進出；近期台幣貶至9年新低，主要亞幣中表現最弱，主因是外資持續撤退，由於台灣出口結構已大有轉變，目前出口商最大變數在於川普政策以及自身競爭力，台幣匯價影響不大；但台灣仍有許多物資仰賴進口，若台幣過度走貶，恐爆發輸入性通膨，央行將再度面臨升息壓力，即使不升息，也須動用其他軟性政策工具。

至於房市管制，邱俊榮認為，央行去年第7波信用管制搭配國銀自主總量管制措施，已收到初步成效，由於高房價向來是台灣年輕人的痛，總統賴清德也宣示力挺打炒房，因此央行在未來1至2年都不太可能放鬆房市管制，即使沒有第8波，也能透過專案金檢，要求銀行落實自主管理。

房市買氣下滑 央行以金檢取代第8波打炒房

某國銀高層在央行理監事會後表示，還好央行此次利率維持不動，若央行持續升息，以一家國銀存款4兆元、放款3兆元為例，每升息半碼（0.125個百分點），就得多付12.5億元利息，盈餘減少700~800萬，國銀壓力沈重。

此外，央行自去年祭出第7波信用管制措施後，目前房市交易量明顯縮減、房市買氣下滑，購屋者對於房價上漲的預期心理也有緩和，央行選擇暫不推出新管制措施，也是讓市場有時間消化現有政策，避免對房地產市場造成過度干預。

由於央行以專案金檢取代第8波打炒房，加上財政部嚴審新青安貸款資格，目前國銀在不動產貸款業務皆轉趨保守，甚至有銀行去年起就已停止受理土建融新案，並設下每月新增房貸不得超過收回房貸的限制，以降低不動產貸款集中度。

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