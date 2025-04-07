爭取台美談判 從「零關稅」開始 賴：擴大對美採購降逆差

談判改善對等關稅 賴總統提5策略

〔記者陳昀／台北報導〕美國總統川普二日宣布對台課徵卅二％關稅，總統賴清德昨晚發布影片表示，台灣沒有計畫對美採取關稅報復，政府將提出五大因應策略，其中談判關稅預計比照美加墨自貿協定，從台、美雙方「零關稅」開始談起；另將擴大對美採購，降低貿易逆差，並擴大對美投資，協助整合「台灣投資美國隊」，期盼美國對等整合「美國投資台灣隊」，盼朝野共同支持，為台灣經濟打開更寬闊的出路。

提5因應策略 整合台灣投資美國隊

賴清德表示，我們要讓美國清楚知道，台灣對美國經濟發展的貢獻，並加強台美產業合作，提升台灣產業在全球供應鏈的地位，政府將採取五項策略，包含透過談判，全力爭取改善對等關稅、產業支持計畫、中長期經濟發展計畫，台灣加一（台灣加美國）的新布局，並與卓揆分頭展開「產業傾聽之旅」。

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談判方面有五項重點，賴說明，首先，比照美加墨自貿協定，從台、美雙方「零關稅」開始談起；第二，擴大對美採購來降低貿易逆差，行政院已盤點對農、工、石油、天然氣等產品的大量採購計畫，國防部也提出軍事採購清單，都會積極進行。

第三，擴大對美投資，除了台積電，其他如電子、資通訊、石化及天然氣等產業，都可加碼投資美國，政府將協助整合「台灣投資美國隊」，盼美對等整合「美國投資台灣隊」，讓台美經貿合作更緊密；第四，積極解決存在多年的「非關稅貿易障礙」；第五，解決美方長期關切的高科技產品出口管制及低價傾銷商品違規運轉，也就是「洗產地」的問題。

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