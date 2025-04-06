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台灣鯛業者：關稅衝擊不大 最怕謠言渲染

2025/04/06 05:30

川普新關稅預料對台灣鯛產業影響並不明顯。（資料照，記者蔡宗勳攝）川普新關稅預料對台灣鯛產業影響並不明顯。（資料照，記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕美國總統川普宣布將對我國課徵三十二％的對等關稅，其中台灣鯛產業部分，台灣鯛協會理事長郭建賢認為影響不大，與主要競爭國家相比，我國被課徵的新關稅並沒有特別高，但若放任媒體與民代渲染，造成賣不動的假象，導致恐慌性出售與減養，才會重創台灣鯛產業。

郭建賢表示，二○二四年美國吳郭魚（台灣稱為台灣鯛）全魚條凍進口量為四萬三千公噸，中國占比六十八％最高，台灣二十二％居次，巴西六％，泰國、越南各一％；美國課徵對等關稅稅率，中國為三十四％（實際疊加達五十四％）、越南四十六％、泰國三十六％、台灣三十二％、巴西十％。全魚主要競爭國家僅需注意巴西，但巴西產能不足，不至於造成威脅；至於美國去年進口吳郭魚魚片九萬三千公噸，中國占比最高達八十九％，其次為印尼六．八％，台灣僅一．三％。

全魚條凍 競爭國稅率與我國相似

郭建賢說，全魚條凍是我國台灣鯛主要銷美的產品，而競爭國家稅率與我國相似，且全魚條凍主要消費者是美國華人或其他地方移民，產品黏著度高，不易更換供貨商，川普新關稅對台灣鯛衝擊應不大。

國內台灣鯛魚苗最大供應業者林篤毅說，受到養殖面積減少影響，台灣鯛近年來產量有限，應不會出現供過於求、價格崩盤現象，美國新關稅政策影響輕微，只要沒有出現心理層面問題，對台灣鯛前景仍深具信心。

加工業者表示，美國新關稅政策對我國台灣鯛產業鏈應不至於造成影響，先靜觀其變；台灣鯛養殖漁民說，本季仍按既定的策略進行放養，但請輿論不要帶負面影響的風向，否則將成為盤商壓低收購價的幫凶，這才會對產業造成衝擊。

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