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7成在台中 工具機淪關稅災區

2025/04/06 05:30

美提高關稅，衝擊台中市工具機產業。（示意圖，圖中人物與新聞無關，市府提供）美提高關稅，衝擊台中市工具機產業。（示意圖，圖中人物與新聞無關，市府提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕美國總統川普宣布對台灣課徵三十二％對等關稅，台中市經發局表示，對台中市的工具機、手工具、關鍵零組件等產業影響最大，台中聚集全台七成手工具產業，對美出口占比約為全國五成、十八．九億美元，直接衝擊產品在美國的價格競爭力。

經發局說明，美國提高關稅，台中以出口導向的製造業將首當其衝，尤其是出口終端產品，以現階段掌握超過三百家台中相關產業資料來看，業者商品以出口美、歐為主，且以中間商品為大宗，所以各產業受影響程度不一。

以工具機產業為例，台中是台灣工具機產業重鎮，根據台灣工具機暨零組件工業同業公會資料顯示，二○二四年台灣工具機總出口值約為二十二．一八億美元，其中美國是第二大出口國，出口額三．四一億美元，占我國出口總額十五．四％；至於關鍵零組件對美出口約占總出口量的七％。

經發局表示，台中聚集全台七成手工具產業，二○二四年台灣手工具產業的出口總值約為三十七．八億美元，其中對美國的出口占比約為五十％、十八．九億美元。

中市府成立專案小組 協助業者

經發局昨表示，美國對台灣課徵三十二％對等關稅，直接衝擊我方相關產品在美的價格競爭力，衝擊台中市工具機產業甚大，市府將成立「專案小組」，針對台中產業出口競爭力受美方關稅影響程度，主動了解公會與廠區代表需求，並委辦智庫專案計畫研究以為因應，協助產業共度難關。

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