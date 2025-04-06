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美中關稅戰砲火波及 台商西進投資7兆 剉咧等

2025/04/06 05:30

富士康代工蘋果手機多項產品，川普開徵對等關說後，其獲利能力與蘋果手機價格成為焦點。而富士康也是台灣企業當年西進中國的先軀。（路透檔案照）富士康代工蘋果手機多項產品，川普開徵對等關說後，其獲利能力與蘋果手機價格成為焦點。而富士康也是台灣企業當年西進中國的先軀。（路透檔案照）

〔記者高嘉和／台北報導〕美國川普政府宣布將開徵對等關稅，中國除了先前因「芬太尼」已被加徵二十％關稅外，對等關稅再加碼三十四％，加徵總額達五十四％，居全球各國之首。經貿官員警告，到今年二月底止，核准台商赴中投資累積金額逾二一○二億美元（約六．九四兆台幣）、件數近四．六萬件，其中前兩大投資業別為電子零組件製造業與電腦、電子產品及光學製品製造業，因主要以外銷為主，合計投資約六七八億美元（約二．二三兆台幣），勢將被新一波美中關稅戰砲火波及。

台商西進件數與金額台商西進件數與金額

「中國加一」洗產地 遭全面圍堵

西進兩大產業變化西進兩大產業變化

川普二．○上台後，先前已對中國應對芬太尼的情況而開徵二十％關稅，加上九日即將上路的三十四％對等關稅，中國商品實際加徵關稅已達五十四％，接近川普去年競選時提出對中國加徵六十％關稅目標；官員指出，這波對等關稅還針對中國主要轉口貿易的越南、柬埔寨與印尼等國，加徵三十二％至四十九％關稅，顯見是對所謂中企的「中國加一」洗產地的全面圍堵。

開放西進34年 製造業占比最高

中國一向是台商最大海外投資地。根據最新統計，從一九九一年開放台商西進投資以來，到今年二月底累積核准對中投資件數達四萬五八六八件、金額二一○二億美元，其中製造業達三萬五二六七件、一五七四億美元，占比最高。

而製造業中的電子零組件製造業與電腦、電子產品及光學製品製造業是西進前兩大咖行業，累積投資分別約四○五億美元與二七三億美元，若加上也是以外銷為主的機械設備製造業七十七億美元，合計達七五五億美元。官員警告，這群台商將是新一波美中關稅戰的最前線。

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