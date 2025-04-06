聯準會不急於降息 川普發文施壓

聯準會主席鮑爾4日指出，川普政府遠高於預期的新關稅可能產生長久影響，因此不急於降息；川普發文稱現在是降息完美時機，暗酸鮑爾「總是延遲」。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕聯準會（Fed）主席鮑爾四日指出，川普政府遠高於預期的新關稅可能產生長久影響，現在判斷貨幣政策的適當路徑還言之過早，因此聯準會不急於降息；川普隨後透過社群平台發文稱，「這將是聯準會主席鮑爾降息的完美時機，但他總是『延遲』」。

鮑爾示警：新關稅恐拉高通膨、成長放緩

鮑爾在維吉尼亞州阿靈頓的商業記者會議上表示，由於存在許多不確定性，聯準會不急於採取利率行動；他補充說，目前僅可確定，川普的新關稅遠高於預期，「對經濟的影響也可能相同，包含通膨上升、成長放緩」。

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他指出，由於相關影響的持續性與規模仍不確定，因此對通膨的衝擊可能持續更長時間，「雖然關稅很可能導致暫時的通膨上升，但該影響也可能更加持久」。

他強調，「我們的職責是維持長期的通膨預期良好錨定（well-anchored），並確定物價一度上漲不會演變成持續的通膨問題；我們目前的處境很好，得以在考慮調整政策立場之前，靜待經濟狀況更加明朗」。

鮑爾重申，「隨著時間推移，你會了解更多狀況，很難說什麼時候會確切知道，但顯然這個了解過程正在進行中」；他暗示五月六日至七日的政策會議不會降息。

川普稱降息完美時機 酸鮑爾「總是延遲」

研究機構MacroPolicy Perspectives創辦人科羅娜多指出，由於美國的通膨高於目標，且川普的新關稅過高，因此聯準會無法採取二○一八、二○一九年貿易戰時的因應行動，為經濟提供保障。她預期今年下半年美國將陷入衰退，「即使聯準會認為必須降息，他們也會更晚、更緩慢降息，因為美國仍處通膨衝擊中」。

在鮑爾演說後不久，川普在其社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文，「這將是聯準會主席鮑爾降息的完美時機，但他總是『延遲』，他現在可以改變形象，而且快速。降息！鮑爾，別再玩弄政治」。

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