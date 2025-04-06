美股2天蒸發6.6兆美元》小摩︰美將陷停滯性通膨

美國總統川普宣布對全球課徵關稅後，全球股市大跌，美股2天蒸發6.6兆美元，小摩最新報告預警，受到關稅影響，美國經濟今年下半年恐步入衰退。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普宣布對全球課徵關稅後，美股創下連續兩個交易日都大跌逾一五○○點的悲慘紀錄，蒸發掉約六．六兆美元（約二一八兆台幣）市值；摩根大通（小摩）最新報告預警，受到關稅影響，美國經濟今年下半年恐步入衰退，不只推升失業率至五．三％，且將出現物價上漲、成長放緩的「停滯性通膨」困境。

預警美國經濟下半年恐步入衰退

在川普宣布新關稅後，全球金融市場連續兩日大幅震盪。Stoxx歐洲六○○指數週線收跌五．一％，創下疫情爆發五年來的單週最大跌幅，義大利、法國、瑞士與德國股市也跌落熊市修正區間。

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美加、義法瑞德等國股市墜入熊市

加拿大股市四日陷入熊市修正；S&P/TSX綜合指數收跌四．七％，創二○二○年三月以來最大單日跌幅，近一週重挫六．三％，是二○二二年六月以來最大單週跌幅。

美股是關稅風暴的震央。在聯準會主席鮑爾演說中暗示關稅衝擊將較預期更大後，加劇市場信心崩跌，四日標普五○○下跌六％，那斯達克下挫五．八％，美股創紀錄僅兩日就蒸發掉六．六兆美元。道瓊週線跌逾三千點，跌幅七．九％，陷入空頭修正，那斯達克暴跌十％，也步入熊市，從二月中旬的近期高點下跌超過二十％。

關稅衝擊也從股市外溢，油價在需求放緩預期下而暴跌，政府公債因投資人湧入急漲。學院證券宏觀策略主管奇爾說，「市場正快速奔向衰退，不管川普發動對等關稅的雄心是什麼，都是一場災難，不只美國、全球經濟都難以倖免」。

小摩四日報告說，「我們預測在關稅影響下，美國實質國內生產毛額（GDP）將萎縮」，今年第三季料將萎縮一％、第四季萎縮○．五％，全年下跌○．三％。小摩是第一個預測美國衰退的華爾街主要投行。

報告指出，「未來幾個月，高物價壓力造成的衝擊可能比疫後通膨飆升時更嚴峻，因名目所得增長近期放緩，在高度不確定性的環境中，消費者或許不願動用過多的儲蓄來為消費支出成長提供動能」，更警告美國將發生停滯性通膨，導致聯準會的決策者陷入兩難。

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