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川股關稅》模擬台股走勢三情境 專家：台灣不宜主動反擊

2025/04/06 05:30

國際市場及台股3情境模擬（資料來源︰台新投顧製表整理︰財經新聞群組 圖︰美聯社）國際市場及台股3情境模擬（資料來源︰台新投顧製表整理︰財經新聞群組 圖︰美聯社）

〔記者高嘉和／台北報導〕美國總統川普宣布自四月九日起，將對與美國貿易赤字最大的國家實施更高額的對等關稅。投顧模擬後續三種情境，最樂觀假設是被課稅國家無反制措施、保留談判空間，不管是景氣或股市，下半年有望回升；最悲觀假設是主要國家採取反制措施，美國再加碼懲罰性關稅，且談判空間極小，甚至引發區域或是全球貿易爭端，台股指數恐長期修正、景氣陷入衰退並且衝擊台灣企業獲利。

台新金控首席經濟學家李鎮宇分析，此次台灣被加徵三十二％的關稅，遠高於預期；對台灣來說，不容輕舉妄動、也不宜主動發動反擊，應趕緊私下與美國溝通豁免可能。

我應速私下與美方溝通豁免可能

報告以三種情境模擬國際市場可能影響。最樂觀假設是被課稅國家無反制措施、保留更多談判空間，美國通膨小幅上揚，景氣下半年走強，美股因企業獲利未受衝擊，有望再創新高，表現優於其他區域。

最悲觀假設是貿易爭端擴大，美國通膨上半年快速走升，第二季景氣大幅走弱，美國步入衰退，而因關稅、景氣衝擊企業獲利，美股標普五○○將回測四八○○點，且下半年Fed加快降息步伐，短債利率走降，殖利率曲線有倒掛風險。

報告也分析台股三種情境。最樂觀假設是情況可控，對景氣影響有限，指數先整理、下半年有望回升；基本假設是部分國家採取反制措施、部分國家有談判空間，且談判時間拉長，台股將出現中期回檔，先回測二萬點整數關卡，且對景氣有影響，但是否進入衰退仍需觀察，下半年台股回漲變數高；最悲觀假設的不確定性最高，指數長期修正，且景氣陷入衰退。

富邦期貨投研部也模擬三種情境，最糟情境是各國採取關稅反制措施，引發川普加碼懲罰性關稅，全球關稅戰加劇；維持現狀情境是部分國家採取反制，川普政府保留談判空間，與部分國家進行談判，關稅將持續有效，直到川普認為不公平貿易問題得到緩解；衝擊最少情境是各國採取措施獲得關稅調降機會，關稅戰降溫，全球經濟前景未明顯受衝擊。

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