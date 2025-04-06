關稅衝擊週一台股 國安基金備戰

美國總統川普宣布對等關稅政策後，全球股市應聲大跌，台股七日開盤也恐補跌。除了國安基金將視情況召開委員會議、決定是否進場外，財經部會與金管會已備妥救市方案，可加大台股穩定力道。（美聯社檔案照）

〔記者鍾麗華、高嘉和／台北報導〕美國總統川普宣布對等關稅政策後，全球股市應聲大跌，台股七日開盤也恐補跌。行政院長卓榮泰昨再次召開會議，邀集中央銀行、金管會、財政部等報告金融措施，對於是否討論到國安基金進場護盤條件，政院則未證實。據透露，財經部會已備妥救市方案，除了國安基金將視情況召開委員會議、決定是否進場外，金管會也有多項穩定股市措施，可加大台股穩定力道。

將視情況召開委員會議

行政院四日舉行「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會，推出九大面向、二十大措施，總計八八○億元的協助方案，行政院長卓榮泰在記者會表示，希望經過美國股市震盪以及對外說明，台股在週一能有所掌控、給予國人安定感覺，「但也要有心理準備面對一場震撼」。

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政院人士說，為穩定金融市場，卓榮泰昨邀集副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、政務委員楊珍妮、財政部長莊翠雲、央行總裁楊金龍、金管會主委彭金隆等人召開會議，會中聽取相關部會金融措施報告。

財經部會備妥救市方案

政院人士指出，報告分析台灣金融體質現況，以及台灣股匯市與國際連動性高等特質， 一一盤點相關措施，同時聽取台商在外投資狀況分析，持續研商政府如何支持整體產業鏈等，若有相關做法將適時說明。

金管會也祭多項穩定股市方案

據透露，國安基金原預計十四日召開例行會議，但對等關稅重創全球股市，國安基金可視情況召開委員會議，伺機進場穩定台股；另金管會也有多項救市方案，除了放寬信用交易應補繳差額的抵繳擔保品範圍、調降每日盤中借券賣出委託數量限額、拉高最低融券保證金成數等，甚至可祭出個股收盤達一定跌幅、隔日平盤下禁止放空的「限空令」。

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