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賴邀「資通訊」要角會談 產業建議 美關稅不急著掀牌

2025/04/06 05:30

美國總統川普宣布對等關稅政策，衝擊全球經貿，賴清德總統（後排右）昨邀集多位ICT（資通訊）產業代表於官邸座談，與會者認同要立足台灣、布局全球，贊同政府先提出產業安心方案，謀定而後動，不急著掀牌。 （總統府提供）美國總統川普宣布對等關稅政策，衝擊全球經貿，賴清德總統（後排右）昨邀集多位ICT（資通訊）產業代表於官邸座談，與會者認同要立足台灣、布局全球，贊同政府先提出產業安心方案，謀定而後動，不急著掀牌。 （總統府提供）

〔記者蘇永耀／台北報導〕因應美國對等關稅政策帶來全球經貿挑戰，賴清德總統昨邀集多位ICT（資通訊）產業代表於官邸座談；與會者贊同政府就手上籌碼同步進行談判，不急著掀牌，先提出產業安心方案，謀定而後動。今日將邀集傳產與中小微型企業代表等進行座談，聽取產業第一線看法與需求，並就政府相關因應措施進行說明與溝通。

贊同以手上籌碼 進行談判

昨出席企業代表包括鴻海集團董事長劉揚偉、仁寶集團董事長許勝雄、緯創總經理林建勳、電電公會理事長李詩欽、和碩集團董事長童子賢、ACER宏碁集團創辦人施振榮、ACER宏碁集團董事長陳俊聖、華碩集團共同執行長胡書賓、台積電資深副總及TSIA理事長侯永清、友達集團董事長彭双浪。

據了解，與會者均認同要立足台灣、布局全球，目前儘管各國因應方法不同，有報復、低頭或部分妥協，但每個國家狀況不同，且美方亦未有最終定論，需要再觀察，贊同政府就手上籌碼同步進行談判，不急著掀牌，先提出產業安心方案，謀定而後動。

提產業安心方案 謀定後動

清明連假期間府院團隊總動員，行政院由院長卓榮泰領軍天天開會外，賴總統昨再於官邸開會，邀產業代表面對面討論。

總統府發言人郭雅慧說，政府盼給產業最大支持、穩定經濟情勢，確保台灣產業於全球的競爭力，維護我國國家利益與經濟持續穩健前進；黨政人士表示，美國關稅戰是一場涉及複雜且各國情境不同的溝通進行式，因應第一重點應擺在「安穩企業信心」，檯面下整合國安團隊與行政部門方案，由涉美官員穿梭處理。

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