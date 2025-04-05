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4大措施穩定就業 勞動部150億備戰

2025/04/05 05:30

勞動部長洪申翰說明。（記者田裕華攝）勞動部長洪申翰說明。（記者田裕華攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕勞動部長洪申翰昨日表示，勞動部已先預想、提前準備支持勞工朋友的方案，預估經費一五○億元，分為四項措施，包括主動訪視衝擊、勞工安心就業、受衝擊再就業及青年接軌職場。

因應畢業季 關注學生就業

洪申翰說，若企業受到美國對等關稅衝擊，將連帶對就業市場產生一定的不確定性，勞動部已備妥支持方案，包括避免企業提前解除勞動契約、避免失業勞工因就業機會緊縮而難以返回職場、避免初次尋職者及畢業青年就業不易。

洪申翰強調，因畢業季即將來臨，勞動部將密切關注畢業生就業情況是否受影響。

第一項因應措施是主動訪視勞資、了解衝擊狀況。除了掌握事業單位用人情形與需求變化、提供企業穩定僱用資訊，也會特別與潛在受影響產業的工會主動聯繫，從第一線基層獲取就業市場變化訊息，也希望跟工會合作、建立網絡搜集相關資訊，這幾天已啟動相關行動。

第二項是讓在職勞工安心就業。包括維持僱用安定，提供減班休息勞工薪資差額補貼；充電再出發計畫，鼓勵減班休息勞工參訓、核發訓練津貼；鼓勵事業單位辦訓，最高可補助百萬元費用、提供創業貸款利息補貼。

第三項是針對受衝擊而離開職場的勞工。將核發安穩僱用獎助，鼓勵企業僱用失業勞工；創造多元就業機會、擴大公共服務職缺，發給工作津貼，希望能降低勞工重返職場的門檻。

第四項是針對尋職青年，畢業青年就職容易受景氣波動影響，受影響企業可以先僱後訓方式，提供青年工作崗位訓練，以及職前訓練學習獎勵金、擴大尋職津貼及就業獎勵金等。

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