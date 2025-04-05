財部3支箭 2千億貿易融資利息減碼

財政部長莊翠雲說明。（記者田裕華攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕因應美國關稅衝擊，財政部提出金融支持、簡化通關及租稅優惠三大支持措施。財政部長莊翠雲昨指出，中小企業或受美國關稅政策衝擊較大的企業，貿易融資利息年利率可減碼至一．五％，並修正產創條例十之一，將節能、AI（人工智慧）研發支出投資抵減上限拉高至二十億元。

金融支持方面，財政部以二千億元貿易融資規模給予廠商利息減碼，並提供出口廠商投保一六五○億元輸出保險費用減免。

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融資利息減碼部分，莊翠雲說明，廠商營收較基期衰退十五％，貸放年利率可減碼一％，每年可減收利息最高五百萬元，其中，中小企業或是經主管機關認定受美國關稅政策衝擊較大者，年利率可減碼至一．五％，每家每年可減收利息最高六百萬元，案件受理後可回溯自衰退月份起適用利息減碼。

輸出保費優惠部分，財政部提供出口廠商投保輸出保險總額度一六五○億元的承保規模，給予輸出保險費用的減免，以鼓勵廠商善用輸出保險拓展新市場，減少對單一地區依賴，廠商營收較基期衰退達十五％者，徵信費最低可用一折計收。

簡化通關兩項措施，分別是保稅區通關全免裝箱單，及擴大實施海關遠端稽核。莊翠雲說，受惠對象約一二二四家廠商，涵蓋科學園區、保稅工廠、保稅倉庫、物流中心、科技產業園區、農業科技園區及自由貿易港區，有效降低業者行政成本。

租稅優惠方面，莊翠雲指出，行政院已提出產創條例修正案，送請立法院審議中，修法重點因應產業數位與淨零雙軸轉型趨勢，產創十之一適用範圍新增AI、節能減碳投資項目，支出上限由十億元提高至二十億元，並延長落日至二○二九年十二月三十一日。

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