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經濟部加碼410億 金融支持提高補助

2025/04/05 05:30

經濟部加碼編列200億元提出「研發轉型補助」措施，補助單一企業最高500萬元、補助產業聯盟最高4000萬元。（取自行政院直播）經濟部加碼編列200億元提出「研發轉型補助」措施，補助單一企業最高500萬元、補助產業聯盟最高4000萬元。（取自行政院直播）

200億元研發轉型補助 產業聯盟最高4千萬

〔記者廖家寧／台北報導〕因應美國關稅衝擊，經濟部祭出四大協助措施，包括六十億元外銷貸款優惠保證、中小微企業貸款再加碼五十億元、二百億元補助研發轉型及一百億元協助企業爭取海外訂單，共加碼四一○億元預算，在工業部門七百億元的協助措施中占逾五十八％。

支持廠商數位與淨零雙軸轉型

其中加碼編列二百億元提供研發轉型補助部分，經濟部次長何晉滄說明，支持廠商投入數位與淨零雙軸轉型、技術加值、跨域整合，補助經費單一企業最高五百萬元，產業聯盟（以大帶小一加四）最高補助四千萬元。

另為協助廠商開拓市場、爭取海外訂單，何晉滄表示，廠商在海外新設展示中心、發貨倉庫等實體據點或代理經銷等，單一企業最高補助五百萬元、兩家以上聯合申請最高補助二千萬元。

60億元外銷貸款優惠保證

而加碼外銷貸款優惠保證部分，進出口廠商凡在近三年具出口實績、受美國提高關稅影響，且單月營收較去年同期或前六個月任一個月衰退十五％即可適用。

其中，中小微企業的保證額度每家六千萬元、非中小微企業每家一億元，中小微企業保證成數九．五成，非中小微企業是八至九成，中小微企業另有最長兩年的補貼手續費。

中小微企業貸款額度增加

至於中小微企業貸款加碼部分，中小企業申請貸款額度每家最高三五○○萬元、貸款利率二．二二％，周轉性支出貸款期限最長六年，購置機器／設備貸款期限最長七年。中小微企業貸款利息補貼部分，貸款額度二五○萬元以內是一．五％，為期六個月；貸款額度一百萬元以內一律信用保證十成，貸款額度超過一百萬元，最低九成。

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