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880億特別預算 卓揆下週邀朝野共商

2025/04/05 05:30

行政院長卓榮泰率領相關部會首長出席行政院記者會，並就美國關稅議題進行政策說明。（記者田裕華攝）行政院長卓榮泰率領相關部會首長出席行政院記者會，並就美國關稅議題進行政策說明。（記者田裕華攝）

以最快速度編列 同時檢討總預算

〔記者鍾麗華、林欣漢、陳政宇、李文馨／台北報導〕因應美國總統川普對等關稅衝擊，行政院昨舉行「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會，提出九大面向二十項措施共八八○億元的協助方案。行政院長卓榮泰指出，他下週將主動邀請國會朝野共商國是，期待朝野以最大的共識、最快速度編列特別預算，同時一併檢討中央政府總預算，透過團結一致的合理討論，在最短時間內，做出民眾最迫切的需要；卓榮泰強調，此時應是朝野國會最團結時候，也盼朝野以國家為念，共同完成重要工作。

後續談判 目標降低稅率

對於後續談判，行政院政委楊珍妮表示，政府目標是降低對等關稅稅率或限縮課稅範圍，為業者爭取最大利益，談判策略將針對美國貿易代表署、商務部、財政部、國會議員、美商團體，還有透過多邊場域、區域組織、雙邊管道等進行全方位溝通。

對於外界憂心對股匯市的衝擊，卓榮泰說，已請央行、金管會彙整可能的情況向他報告，如果有需要，會即時向外界說明。卓榮泰指出，希望經過美國股市震盪以及對外說明，下週一能有所掌控、給予國人安定感覺，「但也要有心理準備，面對一場震撼」。

副院長鄭麗君則說明，行政院去年十一月美國大選前就成立經濟外交工作小組，並於選後成立台美經貿專案小組，也在川普二月宣布研擬提出對等關稅後，就對各種情境預作分析，同時準備產業支持方案。

她指出，川普曾提過十％是基礎值，政府是以卅五％為極端情境，所以從十％至卅五％都有做過推演設算，最後決定以「廿五％＋Ｎ」做為關稅設算，來推估台灣產業可能受到的影響與衝擊。

鄭麗君強調，台灣對等關稅卅二％有三大不合理處：一，美國對等關稅的計算方式，無法反映台美貿易結構高度互補性及實質貿易關係；二，美國對台灣資通訊產品需求增加主要與美中貿易戰有關，但台灣對美國經濟及國安的巨大貢獻，卻被課徵高額關稅；三，美國將低價違規轉運「洗產地」列入對等關稅考量，但台灣早已積極應處。她表示，希望確保台美貿易能秉持公平互利，政府也會向美方提出嚴正交涉。

國民黨團放話 先解決5件事

國民黨團書記長王鴻薇說，國家面臨危機，樂意朝野對談，但有五件事情必須解決，包括撤回覆議案、各部會提預算解凍、民進黨團停止癱瘓議事；此外，八八○億元的協助方案，要提出具體的對策，不是拿空白支票要在野黨背書，而對美交涉的過程及結論應該交代清楚。民眾黨呼籲總統賴清德召集國是會議，除邀集朝野政黨外，更應聽取產業界的心聲。

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