成衣、製鞋 東南亞成台商重災區

成衣製鞋業可能影響

美中貿易戰大遷徙 川普關稅戰再遇挑戰

儒鴻印尼首期工廠已有2000多位員工投入生產。(圖取自儒鴻線上法說)

〔記者高嘉和／台北報導〕川普政府宣布對等關稅政策，東南亞國家包括越南稅率四十六％、柬埔寨四十九％、印尼三十二％，印度與中國稅率分別達二十六、三十四％，整體關稅稅率高於預期。台灣成衣廠及製鞋廠雖早已相繼將中國生產據點遷移至越南為首的東南亞，但仍成為這波對等關稅的受災台商。

生產成本墊高，勞力密集的台灣成衣廠及製鞋廠早在2018年前已相繼轉移生產據點至以越南為首的東南亞。圖為越南工廠生產情形。（法新社）

隨著中國工資增長速度加快，生產成本墊高，勞力密集的台灣成衣廠及製鞋廠早在二○一八年前已相繼轉移生產據點至以越南為首的東南亞；二○一八年美中貿易戰開打，更加快成衣廠及製鞋廠退出中國，目前台廠多以越南及東南亞為生產要據點。

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寶成代工名牌運動球鞋。（資料照）

美國去年運動鞋進口 越南近5成

以美國二○二四年成衣產品進口來源國分布來看，中國占比達三十三．一％最高，其次為印度十一．八％、馬來西亞七％、越南六．三％與土耳其六．三％、埃及五．六％；對比二○一八年中國占比高達四十九．二％，美中貿易戰後，成衣產能自中國移轉至其他國家的趨勢明顯，以印度、土耳其及埃及占比提升較顯著。

至於美國二○二四年運動鞋類產品進口來源國，以越南占比四十八．三％最高，其次為中國二十五．五％與印尼十七．三％；對比二○一八年中國占比達四十六％、越南二十五％、印尼十一．八％，訂單由中國轉移至越南及印尼生產的趨勢明顯，美國對於東南亞生產的運動鞋貿易依賴度更高，短期間品牌商難以找到可規避關稅的替代產區。

短期內難找到避關稅替代區

元大投顧報告評估，以成衣廠儒鴻為例，越南的成衣產能占比高達七十％，近幾年印尼廠產能開出，占比約二十％，柬埔寨產能約十％；聚陽成衣產能相對較分散，越南占比約四十一％、印尼占比四十％、柬埔寨約十五％。

台灣製鞋廠也以越南為生產重心，來億超過九成產能在越南廠，二○二五年則有印尼廠產能將完工投產，印尼占比將逐步提高，但仍高度集中越南生產。

志強製鞋產能越南占比六十一％、柬埔寨約三十六％，二○二五年也會有印尼新廠開出產能；寶成製鞋產能以印尼為主，占比約五十四％，其次為越南三十一％；豐泰製鞋越南占比達四十六％，其次是印度三十％。

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