川普解放日屠殺美股 市值1天蒸發百兆

美股3日創下2020年3月以來最大單日跌幅紀錄，單日市值蒸發3.1兆美元。（美聯社）

創下2020年3月來最大單日跌幅紀錄 全球衰退機率調升至6成

NIKE背包是柬埔寨製造，川普徵收高額對等關稅恐對於美國人生活消費支出將帶來巨大影響。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普宣布開徵對等關稅，且他在社群網路「真實社群」稱「今天是美國解放日」，但美股三日創下二○二○年三月以來最大單日跌幅紀錄，單日市值蒸發三．一兆美元（約一○二兆新台幣），四日開盤續殺低，道瓊指數大跌千點。伯恩森集團投資長伯恩森說，「若目前的關稅政策持續，第二或第三季美國步入衰退是非常有可能的，股市也將陷入熊市」。

4日開盤續殺低 道瓊大跌千點

摩根大通（小摩）將今年全球衰退機率從四十％調升至六十％；小摩首席經濟學家卡斯曼報告說，「川普高關稅的效應，可能因貿易對手國報復、美國企業信心下滑，以及供應鏈干擾而加大」。

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穆迪分析也將衰退預期從十五％上調至四十％，穆迪經濟學家贊迪指出，貿易戰升溫以及政府削減支出，使全球衰退機率大幅上升；他強調，對進口汽車與零組件徵收二十五％關稅與貿易夥伴的報復性措施，都是衰退風險的關鍵因素。

儘管新關稅政策引發美國與全球市場劇烈震盪，但川普還是揚言，「我的政策永遠不會改變」，而此時加碼美國的投資人將會是致富的大好時機。

美股三日創下二○二○年三月以來最大單日跌幅紀錄，市值蒸發三．一兆美元，道瓊下跌一六七九點、跌幅四％，以科技股為主的那斯達克下跌六％，費城半導體更是重摔九．九％；四日美股道瓊指數開盤又大跌千點，那斯達克、S&P五○○指數跌幅近三％，費城半導體指數更重挫約五％。

中國反制 對美國產品課徵34％關稅

除了中國昨天宣布將對美國產品課徵三十四％關稅做為反制外，法國總統馬克宏也敦促企業暫停在美國的投資。投資管理公司普徠仕分析師伯格說，「必須密切關注報復，並尋找談判的跡象」。

瑞銀全球財富管理下調美國股市評級至中性，並將標普五○○年底目標價下降近十％；該機構說，關稅將拖累美國與全球經濟成長，導致市場陷入一段長時期波動。

歐洲主要指數昨早盤跌幅在十％至七％之間，日經二二五連續第二天跌近一千點，本週跌幅逾八％，創二○二○年三月以來單週最大跌幅。被視為避險貨幣的日圓昨升值○．二％至一四五．七七兌一美元，十年期美國公債殖利率續跌，美國西德州中質原油跌幅加劇，昨每桶報六十二．二一美元，創二○二一年以來最低價。

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